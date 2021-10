Děti doprovázeli útoky Rangers pískotem, který se po žluté kartě spustil při každém doteku s míčem i na českým fanouškům velmi dobře známého Glena Kamaru. Finský záložník atmosféru utkání neunesl a v 74. minutě viděl po druhé žluté kartě za úder loktem na Michala Sáčka druhou žlutou kartu a byl vyloučen.

"Šokující vyloučení," zaznělo například ve studiu britské televize BT Sport.

Aby toho ale nebylo málo, do celé záležitosti se pustil i právník Glena Kamary Aamer Anwar, který požadoval výrazně vyšší potrestání slávistického obránce Ondřeje Kúdely za doposud neprokázaný rasismus na zmiňovaného Kamaru. "Věřil jsem, že bude zavřený stadion Sparty za rasistické urážky v utkání proti Monaku tak, aby nebyli hráči černé pleti v čele s Glenem Kamarou uráženi. Bohužel děti v tomto urážlivém chování pokračovali, nechutné," obořil se Anwar ihned po utkání.

I hoped stadium closure to Sparta Prague fans for their racial abuse of Monaco's Tchouameni & invite to 10,000 kids would mean that @GlenKamara4 & all the other black players @RangersFC didn’t have to face racism, no such luck tonight as the kid’s carried on the abuse-shameful pic.twitter.com/yNvaX4WWvU