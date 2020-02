A teď ona nadějná zpráva čtvrteční výsledky vyřazovací fáze hrají Slavii a spol. do karet. Zdá se, že pro přespříští sezonu je Česko „za vodou“. Tuzemský fotbal sice klesl za Skotsko o jedno místo ze 14. na 15. příčku, ale pomohly mu domácí porážky zbylého kyperského a řeckého zástupce.

APOEL Nikósie podlehl doma Basileji vysoko 0:3, a pokud za týden v odvetě ve Švýcarsku dvojzápas senzačně neotočí, kýžené body, jež by vedly k posunu, nezíská. České kluby může ohrozit ještě Řecko, leč Olympiakos Pireus (přemožitel Plzně z kvalifikace Ligy mistrů) si pokazil start jara porážkou s Arsenalem.

Výkonnostní a finanční problém

Hodně teoreticky se ještě může dařit Švýcarsku (zastoupeno již zmiňovanou Basilejí). Švýcarský gigant by musel dojít (a vítězit) minimálně do semifinále. Možná si teď říkáte, že jde o zbytečnou matematiku, ale letos ne je zásadní. Pokud český fotbal zůstane v elitní patnáctce, bude mít jako dosud jistotu pěti celků v pohárech dvou v kvalifikaci Ligy mistrů, jednoho v Evropské lize a dvou v nové soutěži, která začne v roce 2021 pod názvem Evropská konfederační liga.

A o to právě jde. Kdyby došlo k pádu na šestnácté místo a dál, Evropská liga se tuzemským celkům uzavře. Šlo by o výkonnostní a finanční problém. Navíc by vyvstaly otázky kolem relativně nového formátu FORTUNA:LIGY.