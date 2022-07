Různorodý obsah upoutá pozornost i trenérů a hráčů. Najdou svůj klub, přehled zápasů a zjistí více o ambicích soupeřů. Kde posílili, kde nikoli?

Nezapomínáme ani na rubriku Kanonýr Deníku, v níž představíme hvězdu vašeho kraje. Dozvíte se ale zároveň jednu pozoruhodnost. Štěpán Kacafírek - muž s ligovými zkušenostmi - ovládl pořadí střelců napříč zemí a soutěžemi. Sláva mu přinesla nabídky z divize, ale on zůstává "doma", v okrese.

Speciální prostor v příloze dostanou ženy. Víte, kolik jich tady kope do balonu? Víte, kolik jich píská? A co vlastně zažívají? Ovšem to není zdaleka vše. Spolu s námi zabrousíte do historie fotbalu v regionu. Rozebereme nezapomenutelné zápasy a odhalíme, co dnes dělají hrdinové úspěšných výběrů.

Fotbalový deník již 4. srpna v regionálním Deníku.