Hned čtrnáct pozitivních případů mezi hráči ukázaly testy na covid-19 v kádru Belenenses, mimo byl navíc i hlavní trenér. Domácí tak do utkání proti lisabonské Benfice nemohli nasadit ani kompletní jedenáctku.

Pořekadlo „kdo má nohy, tak hraje“ se navíc změnilo v „kdo má negativní test, tak hraje“. Aby mohlo nastoupit alespoň devět hráčů, musel totiž navíc do pole jeden z brankářů.

Hráči Belenenses neměli proti Benfice absolutně nárok. Už v první minutě si dali vlastní gól, do poločasu zdecimovanému soupeři nasázeli hosté dalších šest kousků.

Do druhého dějství navíc na hřiště nevyběhlo v domácím dresu devět fotbalistů, ale pouze sedm. A když se pak krátce po znovuzahájení hry sesunul k zemi zraněný Monteiro, bylo o osudu utkání definitivně rozhodnuto.

Rozhodčí duel ukončil pro nedostatečný počet hráčů na trávníku.

„Působím ve fotbale 48 let a nikdy jsem neviděl tak statečné hráče jako tyto, kteří byli nuceni hrát. To, že jsme tu dnes hráli, byla ostuda nás všech kromě těch, kteří nastoupili,“ uvedl po utkání pro portugalský Observador klubový prezident Rui Pedro Soares.

Vedení soutěže zápas neodložilo s tím, že je splněn minimální počet hráčů v obou mužstvech. To se nelíbilo ani prezidentovi hostí, bývalému portugalskému reprezentantovi Rui Costovi. „Vůbec nás netěší, že jsme nastoupili k zápasu za takových okolností. Všichni bychom se měli stydět za to, co se stalo. Ale Benfica za to není zodpovědná. Jen plní stejné předpisy, které přinutily Belenenses nastoupit.“