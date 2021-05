Na začátek jsem si připravil těžkou otázku. Jaké šance má podle vás český tým?

Český tým dostal těžkou skupinu, ale může překvapit. Se Skotskem se známe a víme, že je můžeme porazit. S Anglií nebo Chorvatskem půjde o momentální formu a také trochu o štěstí. Bez něj velké výsledky jednoduše nejdou dělat.

Může tým ve velké konkurenci uhrát postup?

Pokud nám zápasy vyjdou ideálně a tým podá výkon jako při výhře s Anglií v Praze či remíze s Belgií, tak se překvapivý výsledek může zrodit. Většina hráčů z týmu má formu ve svých týmech a já doufám, že si ji po nesmírně náročné sezoně udrží.

Bude složité vybrat brankářskou jedničku? Vsadil byste na vašeho nástupce Tomáše Vaclíka, který nechytá v Seville, nebo na jednoho z dvojice Jiří Pavlenka, Ondřej Kolář?

Tohle je otázka na trenéra a jeho záměry. Tomáš sice nechytá, ale v národním týmu vždy podával výborné výkony. Pokud bude před mistrovstvím psychicky v pohodě, tak nic nenasvědčuje tomu, že by si pozici jedničky neměl udržet. I když je pravdou, že především Ondřej Kolář zažívá ve Slavii skvělé období.

Když je řeč o Kolářovi, ten nedávno prodloužil smlouvu se Slavií. Neměl by už odejít do ciziny? Vy jste českou ligu opustil ve dvaceti letech.

Myslím, že tohle musí říct on, popřípadě manažeři či Slavia. Člověk musí mít tu správnou nabídku po fotbalové stránce, důležité slovo má samozřejmě klub. Taková konkrétní nabídka zřejmě ještě nepřišla.

V posledních týdnech po utkání Slavie s Rangers zarezonovalo téma rasismu. Jsou Angličané tolik odlišní od Čechů v jeho vnímání?

Střetly se dva odlišné světy, to je pravda. Toto téma je hodně otázkou historie jednotlivých kultur a jejich vnímání tohoto problému.

Slyšel jsem, že během evropského šampionátu budete také v jiné než jen fanouškovské roli. Co konkrétně vás čeká?

Jsem ambasadorem soutěže Zažij EURO, kdy mohou všichni fanoušci na webu www.zazijeuro.cz až do úterý 11. května hrát o ceny v čele s pozicí oficiálního zápasového nosiče. Jedna dívka nebo jeden chlapec ve věku od deseti do čtrnácti let se zúčastní v Londýně duelu Anglie s Českem, ponese míč na slavnostní výkop a společně se svým doprovodem bude mým hostem při večeři.

Jak se cítíte v Chelsea? Už jste se plně přeorientoval z hráče?

Moje práce mě naplňuje. Na začátku bylo složitější rychle přepnout z pozice hráče do nové role, ale díky mým spolupracovníkům to šlo rychle. Znalost prostředí a lidí v klubu mi hodně pomohla.

Vaše pozice zní poradce a technický ředitel. Co je vlastně váš úkol?

Pracuji se všemi fotbalovými odděleními v klubu. Sportovní analýza prvního týmu, sledování hráčů , oddělení pro hráče na hostování, akademie a vedení klubu. Je to obsáhlá a komplexní práce, a to mě na ní baví.

V minulosti jste zmínil, že vás láká trénování. Je to aktuální, studujete?

Ve studiu trenérské licence pokračuji, i když pandemie to trochu zkomplikovala.

O „žhavé“ Superlize a zákroku kariéry: Situaci bylo třeba řešit



O projektu zvaném Superliga, do nějž se zapojila i jeho Chelsea, a který brzy skončil, mluvit nemůže. „Téma rozhýbalo celý fotbalový svět a bylo velmi žhavé. Ale klub se k tomu již několikrát vyjádřil a také jakákoliv další komunikace v tomto směru půjde jen po oficiální linii,“ vysvětluje bývalý brankář Petr Čech.



Každopádně i on se stal jednou z viditelných postav několika bouřlivých dní. Vyrazil totiž za protestujícími fanoušky před stadionem Chelsea. Na sociálních sítích za to byl oceněn, dokonce se psalo o jeho „nejlepším zákroku“.



„Ta situace byla zajímavá. Bylo potřeba ji řešit okamžitě,“ říká s tím, že už je to minulost. „Měli jsme v těch dnech opravdu velmi nabitý program a neměl jsem příliš času sledovat média. Zaregistroval jsem samozřejmě množství ohlasů a zpráv, ale dál jsem se k tomu už nevracel.“