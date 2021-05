Tu kauzu už znají snad všichni. Kúdela po březnovém osmifinále play-off Evropské ligy s Rangers čelí obvinění z rasismu, kterého se měl dopustit na adresu finského záložníka černé pleti Glena Kamary tím, že jej nazval opicí. Přestože přímý důkaz dodnes chybí, český fotbalista vyfasoval od disciplinární komise UEFA trest na 10 zápasů. Definitivní rozsudek ještě není u konce, Kúdelovo odvolání bude projednáno ve středu 26. května.

Za reprezentačního zadáka se vzápětí postavili všichni spoluhráči. Bez ohledu na barvu pleti. Vzniklo video, ve kterém se slavistická šatna spojila v jeden celek. S jasným vzkazem - Říkáme ne rasismu! Koneckonců jde o mužstvo složené z hráčů jedenácti zemí a třech kontinentů.

Tato slova umocnila výše zmíněná fotka ze slavistických oslav po vítězství v MOL Cupu, na níž Kúdela slaví po boku sedmi hráčů tmavé pleti. „Tohle je pro mě slavistická fotka roku. Nad všechny poháry. Skutečná Slavia, klub pro všechny. Jsem na naše hráče nesmírně hrdý,“ napsal k snímku na svém Twitteru klubový šéf Jaroslav Tvrdík.

Za pozornost stojí, že podle všeho nebyla akce řízená Kúdelou nebo funkcionáři. K focení zavelel Simon Deli, Kúdelův parťák z obrany a reprezentant Pobřeží slonoviny.

Pražané po výhře 1:0 nad Plzní dali razítko na další veleúspěšnou sezonu. A zároveň znovu ukázali, že jsou týmem, který nevídaně táhne za jeden provaz. Do jednoho. Bez ohledu na barvu pleti. Co na to Glen Kamara?