Z duelu mezi Sigmou a Slavií uběhla sotva čtvrthodinka, když se záložník sešívaných se sedmnáctkou na zádech zřítil k zemi a chytil se za koleno. Nešlo o žádný tvrdý souboj se soupeřem. Provod upadl sám, bez cizího zavinění a to většinou nesignalizuje v podobných případech nic dobrého.

Opakované televizní záběry nezdravý pohyb kolena při došlapu jen potvrdily. Trávník sice opustil Provod po svých, ale i na dálku bylo vidět, že se slzami v očích.

„Zatím máme jen první pocitové informace po prohlídce. Nechci to zakřiknout, ale vypadá to líp, než v první chvíli. Zasekla se mu noha a podlomilo se koleno. Všechno jsou to ale jenom odhady. Jasno bude až po magnetické rezonanci v Praze,“ řekl trenér Jindřich Trpišovský.

Životní sezona

Lékaři však měli pro všechny špatnou zprávu: Provod musí na operaci. Mimo hru bude několik měsíců. Nestihne Euro. Přijde i o boj o Ligu mistrů. Otázkou zůstává, jestli se ještě vůbec stihne letos vrátit na hřiště.

Čtyřiadvacetiletý odchovanec Plzně prožíval dosud svou životní sezonu. V mistrovském týmu Slavie patřil k základním kamenům. Zářil především na evropské scéně při tažení do čtvrtfinále Evropské ligy. Brankou se podílel například na výhře v Leicesteru.

V reprezentačním dresu zase skóroval v kvalifikaci o mistrovství světa proti Belgičanům. Na Euru si měl říct o angažmá v cizině…

Jeho absence v Olomouci navíc byla hned znát. „Myslím, že jsme byli trochu otřesení. Lukáš je důležitý hráč a navíc to vypadalo v první chvíli vážně,“ řekl slávistický trenér. „Kuba Hromada tam musel jít bez rozcvičení a úplně nechytil hned tempo zápasu,“ dodal.

Rekordní sérii bez porážky ale nakonec Slavia na Hané přece jen prodloužila. Jedinou brankou Jana Kuchty zvítězila 1:0.