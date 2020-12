"Už před posledními zápasy pod panem Hejkalem to vypadalo, že na stoperovi možná naskočím. Lehce jsem se bránil a možná i ubránil," prozradil 29letý fotbalista, který v tomto roce vydal se svýmu kumpány debutové album 58G. O tom, že se nejedná o ledajaký počin, svědčí nominace desky v hudebních cenách Vinyla v kategorii objev roku.

Jaké je hrát najednou stopera, když jste celý život byl zvyklý na ofenzivní posty?

Ta situace je prostě taková… Byla potřeba přistoupit na to, abych stopera hrál. Chtěl jsem do toho jít s čistou hlavou. První dva zápasy jakžtakž vyšly, ten třetí už ne. Není to nějaký můj vysněný post, ale trenér mě tam teď staví, tak tam nastupuju.

Byl jste překvapený, když vás nový trenér Kučera postavil na stopera?

Překvapený jsem úplně nebyl. Už před posledními zápasy pod panem Hejkalem to vypadalo, že na stoperovi možná naskočím. Lehce jsem se bránil a možná i ubránil. Ale teď už bylo hodně hráčů zraněných, trenér neměl jiný možnosti. Bylo jasný, že dojde na mě.



Pro hru na stoperovi máte na první pohled předpoklad v tom, že na rozdíl od jiných záložníků v týmu jste poměrně vysoký.

Jsem vyšší, ale že bych byl vyloženě soubojový hráč, to ne. Snažím se to brát pozitivně. Říkám si, že je to další zkušenost.

Máte výhodu i v tom, že máte dobrou rozehrávku. Vedle sebe ale asi potřebujete hráče, kteří to odbouchají, že?

Celý život jsem střední záložník, tak ten předpoklad v podobě rozehrávky mám. Je pravdou, že typologicky ke mně pak sedí spíše stoper, který je víc soubojový. Mělo by to tak být.



Ale po vyloučení Hoška zbývá už jen Ljevaković, pokud se Shejbal neuzdraví…

Máme opravdu rozsáhlou marodku, to nás už delší dobu kosí. Je to hrozně nepříjemná situace. Kluci nastupují na postech, na kterých jinak nehrajou, včetně mě. Je to pak znát na souhře, na návykách. Z dlouhodobého hlediska je to fakt nepříjemný.

Jeden z nejtěžších roků

Coby rapper jste známý například hláškou o "rohlíkách na hlavu". Centrování si jako stoper moc neužijete. Dobírají si vás kamarádi?

Dělají si ze mě srandu. Po Plzni to zhořklo. Nikdo mi raději nepsal, protože ví, jaký v tom jsem.



Jaký?

No, že bych jim neodepsal. (úsměv)

Jak berete to, že musíte hrát až do Vánoc? Velká nepříjemnost?

On je celý rok obrovsky specifický. Není nepříjemný ani tak to, že se hraje den před Vánocemi, ale spíš to, že nemáme široký kádr. V tom roce pořád byly nějaký pauzy, ale člověk se i během nich musel připravovat, protože se nevědělo, kdy se začne hrát. Pro všechny je to stejný, nikdo jsme to ještě nezažil.

Takže psychicky nejtěžší rok?

Psychicky to byl určitě jeden z nejtěžších roků. Jestli úplně nejtěžší, to nevím, to bych musel zapátrat v paměti. Ale určitě byl jeden z nejtěžších.



Co vás nezabije, to vás posílí?

Určitě! Já si nestěžuju. Je to prostě tak, musíme se s tím všichni poprat.



Jak se od psychicky náročných sportovních okamžiků odreagováváte? Předpokládám, že hudbou, ta je ve vašem životě hodně důležitá.

Jo, určitě. Ale i když se věnuji jiným aktivitám, tak ho mám v hlavě. Zvlášť po nepovedených zápasech, to je pak nepříjemný. V dnešní době jsou věci na odreagování důležitý - rodina, přítelkyně, koníčky…



Co se týče muziky, tak se vám tento rok ale povedl. Dokonce je vaše nová a první deska 58G v nominaci na jednu hudební cenu, že? O co se jedná?

Jsme nominovaní na hudební cenu Vinyla v kategorii Objev roku. Vyhlášení by mělo být koncem února v Lucerně. Je pravda, že díky hudbě je pro mě rok 2020 zajímavější. Zvlášť, když se mi v muzice takhle povedl.

Proč ta deska má takový úspěch? Je to díky fotbalu, nebo že to je prostě kvalitní?

S fotbalem už to moc nesouvisí, s tím souvisela ta první kauza, ta hostovačka. Teď je to spíš postavené na té kvalitě. V porotě budou ti nejpopulárnější a nejsledovanější hudební publicisti. Je to odměna, že jsme tu desku udělali dobrou.

Berete tu nominaci i jako odrazový můstek v hudební kariéře?

Popularita je jedna věc. Druhá věc je se hudbou nějak živit, to je pak něco jinýho. Nechávám tomu volný průběh. Hlavně řeším to, že mě hudba baví, to je hlavní.

Rozhodčí teď pískají dobře

V jednom z rozhovorů jste říkal, že hudbu máte na stejné koleji jako fotbal, že vás obojí podobně těší.

Co se týče zaujetí, tak určitě ano, ale co se týče priority, tak je na prvním místě fotbal, protože to je moje zaměstnání. Nejde to mít na stejné úrovni.



Někteří vaši fanoušci sledují, jestli zase nebude nějaká fotbalová písnička. Bude?

Spíš jsou v textech skladeb odkazy na fotbal, protože fotbal milujeme odmala. Ale vyloženě fotbalový písničky nebo nějakou fotbalovou kontroverzi v plánu nemáme.



A bude nějaký odkaz na to, že jste teď stoper?

Momentálně se na to necítím. (úsměv)



Ono by se to mohlo vrátit, že?

Takový je české prostředí. Dnes si člověk najde na čemkoliv něco.

Zmínili jsme kauzu z vašeho prvního hudebního tracku, kde jste se pustil do asociace do Berbra; vyzýval jste mezi řádky, ať se s tím něco dělá. Berbr je teď ve vazbě, řeší se změny ve vedení. Sledujete, co se děje?

Sleduju intenzivně články, který o celé kauze vychází, věci, který se pouští ven. Jsem zvědavý, jak se to bude vyvíjet. Ať už na Strahově ve vedení, i jak bude probíhat soud, z čeho bude Berbr obviněný. Myslím, že je to obrovská příležitost pro český fotbal, aby se někam posunul.

Cítíte při zápasech Teplic, že se něco změnilo?

Od doby, co je Berbr ve vazbě, sleduju, že rozhodčí pískají v lize dobře. Vnímám to i během našich zápasů, protože kontroverzních situací je minimum. Dřív bylo v každém kole něco. O to víc doufám, že se to očistí a bude dobře.



Teplický fotbalový klub dlouhodobě volal po změně ve vedení asociace, volá po ní i teď. Ale z profesionálních klubů se k němu nikdo veřejně nepřidal. Překvapilo vás to?

Nevidím do toho tak detailně, ale řeknu na rovinu, že mě to mrzí. Selský rozum mi napovídá, že to není jen tak. Zvlášť teď, když se objevuje, co se objevuje…