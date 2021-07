Zatímco se většina jeho spoluhráčů z plzeňské Viktorie snažila kratičké letní pauzy využít k maximálnímu odpočinku, konžský záložník Joel Kayamba vyrazil na reprezentační sraz národního týmu svojí země.

„Místo volna… Kluci si aspoň trošku odpočinuli, ale já jsem neměl čas. My jsme tam trénovali a hráli,“ řekl Joel Kayamba, když naskočil od začátku do letní přípravy plzeňské Viktorie, ale nestěžoval si. „Mohl jsem mít dva dny volno, ale ty jsem strávil na letišti,“ doplnil 29letý fotbalista, jenž hraje za Plzeň od ledna 2019.

Letos si vysloužil i první pozvánku do seniorské reprezentace Demokratické republiky Kongo. Naposledy nastoupil v přípravných zápasech proti Tunisku (0:1) a Mali (1:1). V obou naskočil do hry jako střídající hráč.

„Věřím, že do třetice už budu v základu,“ vyprávěl Kayamba lámanou češtinou.

Co pro vás znamená, že jste členem národního týmu?

Sen každého fotbalisty je dostat se do nároďáku. Nesmírně si toho vážím, sklízím teď ovoce svojí tvrdé práce.

A také asi máte jedinečnou možnost podívat se do rodné země, kde jste byl loni poprvé po osmi letech?

Ale tentokrát nebyl sraz v Kongu, byli jsme v Tunisu. I když jsme dostali tři dny volno, neriskoval jsem cestu domů. Den z toho bych strávil na letištích, nedávalo to smysl. Škoda, chtěl jsem se podívat za mamkou. Snad už další sraz bude v Kongu a vyjde to.

I tak to pro vás musel být ohromný zážitek…

Když navléknete přes hlavu reprezentační dres, je to hodně emotivní.

Poprvé jste byl na srazu na jaře. Asi jste trenéry upoutal. Cítil jste, že je teď vaše pozice silnější?

Jo jo, přesně tak. Poprvé jsem nevěděl, do čeho jdu. Moc kluků z nároďáku jsem neznal, ale už tehdy jsem se cítil v týmu dobře. Potom jsem zůstal v kontaktu s klukama i s lidmi z realizačního týmu. Takže se dá říct, že jsem do mančaftu zapadl.

Ale do obou zápasů jste naskočil jako střídající hráč. Co udělat, abyste příště byl v základní sestavě?

Teď jsme hráli přáteláky. Ani tak nešlo o to, kdo jde na hřiště v základu a kdo později. Máme nového trenéra, pozval hodně hráčů a chtěl jich co nejvíc vidět v akci. Bylo nás tam asi třicet, někteří se ani nedostali na hřiště. Věřím, že do třetice už budu v základní sestavě.

Než jste poprvé vyrazil na reprezentační sraz, znal jste někoho z týmu osobně?

Už je to dávno, ale s některýma klukama jsem hrál. Třeba stoper Chancel Mbemba, který je teď v Portu. Znám se i s gólmanem Joelem Kiassumbou nebo Christianem Luyindamou z Galasaraye.

Koho byste označil za největší hvězdu Demokratické republiky Kongo?

Asi pořád je to Cédric Bakambu. Útočník, který hrával za Villareal, teď je sice v čínském Pekingu. Ale pořád je to největší hvězda.

V Evropě právě teď probíhá mistrovství Evropy, sledujete šampionát?

Fotbal mě baví, takže ano. Když na to koukáte, zjistíte, že tam jsou samí výborní fotbalisté. Vidíte, v čem všem ještě musíte přidat. A trochu mě mrzí, že nemám občanství nějaké evropské země, že by byla šance si tam zahrát.

Komu fandíte?

Čechům. Bydlím tady, je to můj druhý domov. To je jasné, že jim fandím.

A kdo Euro vyhraje?

Já odmalička fandím Francii, která má v týmu i krajana Kimpembeho, s nímž jsem hrál za reprezentaci do 20 let. Znám i další kluky.

Na závěr pojďme ještě k Plzni. Ten tým se od vašeho příchodu hodně obměnil, co na to říkáte?

Zatím jedině pozitivně. Noví hráči, ale i my ostatní na sobě makáme. Konkurence je velká, každý chce ukázat, že má na to, aby v týmu zůstal. Líbí se mi, že držíme pospolu, i když bojujeme o místo v sestavě. Nikdo nějak nespekuluje. Uvidíme, až přijdou první zápasy.