Vše způsobila lahev, která přiletěla z tribuny a trefila Dimitriho Payeta. Francouzský reprezentant si to nenechal líbit a lahev hodil zpátky do hlediště, čímž vyprovokoval rozzuřený dav. Několik desítek běsnících fanoušků Nice vniklo na hřiště a pustilo se do hráčů Marseille. V první linii byl osmadvacetiletý Tony Calzoni, který podle dostupných záběrů kopl Payeta.

Calzoni vyfasoval za napadení roční podmíněný trest odnětí svobody a pětiletý zákaz vstupu na domácí stadion při zápasech Nice. Během každého zápasu mezi těmito dvěma rivaly se musí hlásit na policejní stanici.

Serious incident at Nice v Marseille. Payet hit by a bottle, throws it back into the crowd, supporters charge onto the field to confront players. OM players clearly furious. pic.twitter.com/sQd8E3VaTF