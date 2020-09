Za svůj rytířský sportovní čin, kdy odvolal gól, k němuž si pomohl rukou, byl fotbalista Hředlí Bethel Amauwah oceněn už OFS Rakovník a vedením českého fotbalu. Teď dostal cenu také od Českého olympijského výboru.

Cenu fair play dostal fotbalista Hředlí Bethel Amauwah (vlevo). Na slavnostním galavečeru se mohl vyfotit s fotbalovou legendou Antonínem Panenkou. | Foto: archiv sportovce

Co Amauwah přesně udělal? Při zápase okresního přeboru přiznal hraní rukou, přestože vstřelený gól by jeho tým FK Hředle ve finále posunul do vyšší soutěže, středočeské I. B třídy. Jeho férový čin byl oceněn v rámci galavečera Grassroots fotbalu, teď ho ocenil děkovným dopisem rovněž Český olympijský výbor.