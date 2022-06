V dodatečném rozstřelu o jeden kop podlehli ukrajinskému páru Zmykalo/Borka a obsadili tak konečné 4.místo.

Sobotní program pokračoval regionálním kolem, kterého se mohou zúčastnit i neregistrovaní hráči. Zde se po 36 jamkách umístnil z rakovnických nejvýše Josef Šnídl na 7.místě, následovaný 8. Milanem Bereczem a 12. Janem Doležalem. Čtvrtým nejlépe umístněným hráčem Atlanticu, který se počítá do soutěže týmů byl Slavomír Kudláček na 22. místě. Mezi ženami skončila Lenka Žemličková na 12. místě. Jako tým skončil Atlantic na 3. místě.

Nedělní kvalitněji obsazený turnaj přinesl medailovou radost. Postaral se o ní Josef Šnídl, který se až do posledního kopu rval o bronzový stupínek s domácím Veverkou. Zatímco J. Šnídl na poslední jamce nechyboval, liberecký Veverka neudržel nervy na uzdě a jamku minul. Bronz tak míří do Rakovníka.Dalšími hráči, kteří přispěli svými výkony do týmové soutěže byli na 11. místě Radek Semerád, 21. místě Jaroslav Klášterka a 23. místě Milan Berecz. Atlantic obsadil celkově v neděli 4. místo. Mezi ženami skončila Lenka Žemličková na 14. místě.

Výsledky 5. Ligového kola:

Muži:

1.Košíček (Liberec)

2. Zmykalo (Interobal Plzeň-Ukrajina)

3. Hrbáček (Interobal Plzeň)

7. Josef Šnídl

8. Milan Berecz

12. Jan Doležal

22. Slavomír Kudláček

29. František Novák

39. Radek Semerád

41. Miloslav Doležal

Ženy:

1. M. Hradečná (Slavia)

2. L. Dobešová (Slavia)

3. P. Engelová (Liberec)

12. Lenka Žemličková

Týmy:

1.Interobal Plzeň

2. Slovan Liberec

3. Atlantic Rakovník

Neděle : 6. kolo

1. T. Štverák (Interobal Plzeň)

2. Košíček (Liberec)

3. Josef Šnídl

11. Radek Semerád

21. Jaroslav Klášterka

23. Milan Berecz

31. Miloslav Doležal

37. František Novák

38. Slavomír Kudláček

68. Jan Doležal

Ženy:

1. Hradečná (Slavia)

2. Dobešová (Slavia)

3. Jandová (Plzeň)

Týmy:

1. Slovan Liberec

2. Interobal Plzeň

3. Slavia Praha

4. Atlantic Rakovník

Neuvěřitelný pohled je na celkové pořadí, kterému nadále vévodí Milan Berecz, před druhým Radkem Semerádem. Na 4. místě se drží Josef Šnídl, 22. je Miloslav Doležal, 40. Jaroslav Klášterka, 42. Slavomír Kudláček a 43. František Novák.

Soutěž týmů vede Atlantic Rakovník před Plzní a Slavií Praha.

V ženách figurují Lenka Žemličková na 9. a Jana Šnídlová na 10. místě.

Další ligové klání čeká hráče 25. a 26.6. 2022 v nádherném prostředí fotbalparku v Litomyšli.

Miloslav Doležal