1. Co říkáte na to, že ČFL a divize se mají znovu rozjet už o víkendu 30. a 31. ledna?

2. Už máte nějaký plán přípravy?

3. Těšíte se na restart soutěží?

Jiří Hondl, předseda Sokol Hostouň:

1. Pokud v nejbližších týdnech a měsících bude vše stran covidu v pořádku, tak je to docela rozumný termín, i když bych si dovedl představit raději polovinu února. Minimálně šest týdnů bude potřeba, aby se kluci znovu nastartovali a dohnali, co teď ztratili. Pořád se v současné době pohybujeme tréninkově na šesti lidech, a to není vůbec ideální nastavení a už vůbec ne pro herní tréninky. Každopádně bude hodně složité se vzhledem k trvajícím všelijakým omezením na start připravit. Nicméně složité to budou mít všichni stejně a musíme se naučit v těchto podmínkách fungovat.

2. Základ přípravy máme připravený již delší dobu v několika variantách podle toho, kdy bude co možné. Jestli to situace umožní, rádi bychom sehráli ještě jeden dva přípravné zápasy do Vánoc. Jeden máme již předjednaný s Duklou na 19. prosince. Tak uvidíme, co bude možné.

3. Kdo by se netěšil. Musí to scházet každému, kdo fotbalu propadl. Celý rok stojí fotbalově za prd. Je to už strašně dlouhé bez světla na konci tunelu. Otázkou je, jak dlouho nám to vydrží tentokrát a zda se přes nás nepřevalí ve velmi krátké době jakási třetí vlna a budeme fofrem zpátky ve stejné situaci sedět doma a koukat z okna. Možná netrpělivost a snaha maximálně všechno urychlit, není teď úplně dobrým rádcem.

Marek Tvrz, předseda SK Rakovník:

1. Je rozhodně dobře, že tato předběžná informace přišla s předstihem, aby kluby měly čas se připravit. Doufejme, že epidemiologická situace bude příznivá a soutěže se v lednu skutečně rozjedou.

2. Plán přípravy máme, začneme 7. prosince. V lednu nás čeká týdenní soustředění. Měli jsme startovat v zimní lize Benešova, která se konat nebude, takže řešíme přípravná utkáni.

3. Myslím, že na restart se těší všichni hráči, funkcionáři, rozhodčí i fanoušci, byť fanoušci utkání budou sledovat zřejmě pouze prostřednictvím živých přenosů.

David Vedral, předseda Slovan Velvary:

1. Já bych začal klidně hned, vždyť fotbal děláme proto, že ho milujeme, a nechceme sedět pořád doma.

2. Máme, začneme už v úterý, buď ve skupinkách, nebo co bude povoleno. A pojedeme i přes vánoční svátky, protože nemá cenu, aby hráči teď nabrali fyzičku a pak se doma nacpali salatáma a řízkama. Že se to některým nemusí líbit? To je možné, ale ČFL už se nehraje jen pro radost, pro kluky je to druhé zaměstnání a do práce přece také chodí. Po Novém roce máme naplánovány i zápasy, začneme 6. ledna s béčkem Slavie a pak budou následovat Neratovice, Vyšehrad a Králův Dvůr. Vše doma na umělce. Je velká výhoda, že ji máme. Nemusíme ji shánět nikde vedle a ještě ji můžeme pronajímat.

3. Těším se jako blázen. Mám fotbalové srdíčko a spousta lidí tady ve Velvarech také.

Petr Brabec, sportovní manažer SK Kladno:

1. Nemáme s tím problém, naopak jsme rádi, že se to rozjíždí už v lednu. Raději budeme hrát mistrovská utkání, než přípravná nebo turnajová.

2. Ano. Máme nasmlouvané tréninkové plochy, soustředění, soupeře i plochy na utkání. Jen budeme reagovat na vládní nařízení a podle toho nastanou nějaké změny.

3. Samozřejmě se těšíme a budeme doufat, že už nepřijdou žádná výrazná omezení.

Radim Vavroch, sportovní manažer SK Slaný:

1. Samozřejmě že jsme rádi že se fotbal vrací, ale… Za SKS si myslím, že konec ledna, či začátek února není úplně ideální termín na fotbal. Ať kvůli zimě, která bude, divákům, kteří zřejmě nebudou moci na fotbal, až třeba k tomu, že nás zápasy na umělých travách budou něco stát. Myslím, že ve finále z toho zas tak nadšení být nemůžeme – a nejsme. O měsíc později by mi to přišlo mnohem lepší.

2. Máme několik variant tréninkové přípravy včetně přáteláků a v podstatě jen čekáme, co se bude dít, a neustále vše měníme. Za mě by ta informace mohla být i rychlejší, abychom už mohli něco nastavit jako finální. Jinak se budeme chovat, když bude začátek opravdu 31. ledna, a jinak, když o měsíc později jako krajské soutěže. I zde mi přijde divné, proč to divize má jinak než kraj.

3. Podle mne v zimě dojde k dalším zákazům a posunům a vše bude nakonec jinak. Dohrál bych na jaře – v teple co se zvládne a ukončil to na konci června před dovolenými. Vložené středy jsou pro divize nesmysl – chodíme všichni do práce.

David Svoboda, sekretář Tatran Rakovník:

1. Vzhledem k tomu, že týmy ze třetí a čtvrté nejvyšší soutěže začínají přípravy stejně vždycky mezi 4. a 10. lednem, tak není špatně, že se bude zahajovat už v závěru ledna. Složitější to bude s náročností utkání. Zatímco v klasické sezoně trenér točil v přípravě až do poloviny března osmnáct hráčů širšího kádru, tady půjde o mistrovské body a bojím se, že muži z laviček budou sázet na užší okruh hráčů. A ty bude tím pádem čekat na jaře 21 mistrovských zápasů plus tři lednové přáteláky. To už máte prakticky celou sezonu. Na druhou stranu doteď měli hráči volno a jsou odpočatí, tak to snad zvládnou.

2. Plán pochopitelně nějaký máme, samozřejmě pokud se republika dostane po třetí stupeň PSA. Začali bychom příští týden a trenér Nečas pouze uvažuje, zda začneme s méně tréninky nebo více. Bude se to odvíjet i od toho, v jaké formě se hráči po dlouhé pauze objeví. Máme tam domluvené i přípravné zápasy ještě před Vánoci, pátého prosince se Střešovicemi a dvanáctého s Královým Dvorem. V jednání je ještě zápas s Berounem (19. 12.), ale tam se nejprve domluvíme s hráči, zda jsou ještě ochotní před svátky jít hrát.

3. Není příjemné jen sedět doma a čumět na televizi. To nemůže bavit nikoho. Takže myslím, že hráči se už těší, a dokonce i já, i když jsem teplomilná květinka a zimu nemám rád. Ale komu by nechyběly srandičky v kabině, jaké vymýšlí třeba Míla Verner? I na tohle se samozřejmě těším. A nejen já.