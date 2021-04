1) Je podle vás reálné stihnout dohrát soutěž, ve kterých vaše týmy hrají?

2) Jste připraveni naskočit rovnou do soutěží nebo budete potřebovat nějaký čas na trénink?

Marek Tvrz, předseda SK Rakovník:

1. K dohrání soutěží jsem skeptický, protože jestliže si přečtu vyjádření některých lidí, že po Velikonocích se bude trénovat a na konci dubna hrát, tak to jsou pouze plané naděje nemající reálný základ.

2. Budeme připraveni případně, ale jsme v situaci, kdy kluby mají nerovnoměrný přístup k tréninkům. Některé kluby hrají pravidelně i přátelské zápasy, některé trénují pouze individuálně. Z tohoto důvodu jsem dnes už proti restartu. Rozdíly se prohlubují každým týdnem. Nechť se natvrdo řekne, že nový soutěžní ročník začíná v srpnu.

Jan Mrázek, Nové Strašecí:

1. Myslím, že to reálné není. Nedokáži si představit, že budeme hrát sobota-středa. Většina z nás má časově celkem náročné zaměstnání… Ale to mluvím za nás. Nevím jak to mají jinde.

2. Celou dobu trénujeme individuálně. Plníme plány, ale to je vyloženě jen běhání. Takže určitě potřebujeme čas na trénink. I ze zdravotních důvodů.

Daniel Devera, FC 05 Zavidov:

1. Kompletní dohrání všech zápasů je v současné době samozřejmě nereálné. Pokud by se jednalo o dohrání 5 kol, která zbývají k uzavření podzimní části a tím i splnění podmínky odehrání 50% utkání, tak si myslím, že tato porce utkání by se zvládnout dala. Vše ale musí dávat smysl a být perfektně zorganizováno a promyšleno tak, aby klubům nevznikalo navýšení nákladů. Je totiž pravděpodobné, že by se utkání hrála bez fanoušků a všichni účastníci utkání by museli být řádně otestováni. Zde je to tedy spíše otázka na činovníky KFS a OFS, zda jsou schopni dohrání soutěží zorganizovat, ale také ufinancovat.

2. Musím říci, že jsem nad touto otázkou již přemýšlel a vlastně nedokáži říci, zda ano rovnou, či nepotřebujeme trénovat. Vše by se odvíjelo od toho, jakým způsobem by se dohrání soutěží pojalo. Pokud by šlo v uvozovkách o formální dohrání, tak aby se vůbec začalo a neřešil by se žádný sestup, tak pojďme hrát hned. Nebude to sice kdovíjaká podívaná a kvalita, ale je lepší alespoň začít. Myslím, že bychom si ta utkání i mnohem více užili, jelikož by nikdo nebyl ve stresu a žádném ohrožení. Zmizely by i veškeré spekulace a na chatech bychom se nedočítali kdo a jaký jsme podvodník, ale jen kdo jak hrajeme špatně :-) . Pokud se budou řešit postupy, či sestupy, tak nevím, zda nějaký týdenní či 14-denní trénink pomůže. Je tu podruhé v krátké době půlroční pauza, kterou za dva týdny nikdo nedožene. Kluby budou ve stresu z výsledků a bude hrozit spíše nějaké zranění, než pohled na slušný fotbal. Nedělám si iluze, že se všichni hráči v této době dokázali dokopat k nějakému pohybu. Takže se spíše přikláním k tomu, ať se začne rovnou a bez tlaku na výsledek.

Libor Slavík, Mšecké Žehrovice:

1. Reálné se mi zdá jen dohrání podzimní části soutěže v rámci jara. I tento malý krok bych jako funkcionář našeho oddílu uvítal. Nacházíme se nad propastí možného budoucího nezájmu spoluhráčů kopanou vůbec hrát.

2. Stačil by asi jeden týden na cca dvě tréninkové jednotky. Výkony asi nebudou optimální, ale bude to pro všechny mužstva stejné.

Petr Huttr, Kounov:

1. Co se týče čtvrté třídy, kterou hrajeme, tak vzhledem k tomu, že je v soutěži jen sedm týmů, máme polovinu soutěže za sebou. Původním plánem bylo před začátkem sezony, že se odehrají zápasy, jak už je zvykem, podzim a jaro. Poté měla být jakási nadstavba, která jistě nebude, vzhledem k tomu, že se říkalo, že by se měly zápasy dohrát nejpozději do konce června. Určitě by bylo dobré, kdyby se mohly odehrát alespoň zbylé zápasy bez té nadstavby, což je nějakých šest nebo sedm. Muselo by se tedy začít hrát nejpozději 15. května, aby se všechny odvetné duely stihly odehrát. Určitě dle mého názoru nemá smysl, aby se začalo hrát později a odehrály se třeba jen dva nebo tři zápasy. Nám ve čtvrté třídě chybí ale třeba k dohrání odvet více utkání, než k dohrání podzimní části třetí třídy, tam týmům chybí tuším tři zápasy. A nedokážu říci, zda se bude klubům chtít hrát jen tři zápasy. Ve druhé třídě chybí dohrát pět nebo šest duelů a tam je situace stejná jako ve čtvrté třídě. Navíc, pokud by tým chtěl postoupit z okresu do I.B třídy, je myslím podmínkou dohrání alespoň podzimní části, což by asi minimálně Mšec uvítala.

2. Asi by nebylo špatné se párkrát potkat na hřišti před ostrým zápasem, proběhnout se a kopnout si. Už jen kvůli tomu, že se spousta lidí z jakéhokoliv týmu dlouho neviděla. Na druhou stranu by to asi nebyla tragédie, kdyby se začalo hrát bez tréninku. Přeci jen nejsme profesionálové a hrajeme to většinou pro zábavu, žízeň a hlavně, protože nás to baví. V každém týmu jsou podle mě jedinci, kteří nějak sportovali, nebo sportují, i když se nehraje. A třeba by padalo i více branek, než by se do toho týmy tak nějak postupně dostaly. To by se určitě líbilo divákům.