Je velkým fotbalovým fanouškem, kopaná je jeho život. A i ženy, vždyť je už potřetí ženatý. „Se všemi svými ženami jsem se seznámil v autobuse. Ale řekl jsem si, že třikrát a dost, řídím se tím,“ usmívá se spokojeně.

Autobusákem chtěl být už odmalička. „Byl to můj sen už od školky. Měli jsme v ní dřevěný autobus, tak jsem v něm vozil děti. Možná mě ještě lákal popelář a kosmonaut, ale touha jezdit autobusem vyhrávala na plný čáře. Maminka dělala v ČSAD, měl jsem to zkrátka daný. Jezdím od 21 let.“

Antonín Vydra.Zdroj: Deník / František Bílek

Toník se díky řízení podíval do dalekých zemí, nejvíc ale brázdí české silnice. „Teď jezdím linkové autobusy. Zájezdy jsem jezdil dřív, vozil jsem i fotbalisty. Tři roky jsem například jezdil linku Rakovník – Louny – Postoloprty. Pořád mě tahle práce baví,“ líčí jednu ze svých vášní.

Tou další je fotbal, jak už zaznělo v úvodu. Dříve chodil do hledišť především jako fanoušek, před několika lety ale začal fotit, což se mu stalo osudem. „Chodil jsem se na fotbal jen koukat, byl jsem sparťan, takže jsem jezdil na Letnou. V pozdějším věku jsem na něj chodil hlavně kvůli synovi Tomášovi. Má taky rád fotbal, občas se chtěl s fotbalisty vyfotit. A začal sbírat relikvie – například dresy, kopačky. Jeho radost byla i mojí radostí. Vlastně jsem se těšil víc na to focení po zápase, než na samotnou čutanou,“ přiznává Vydra. „Jezdili jsme na Spartu, Duklu, Bohemku, do Boleslavi, Příbrami nebo i do Teplic,“ přidává.

Postupem času ale chtěl zkusit, jaké to je fotit přímo u hrací plochy. „Začal jsem si psát o akreditace. První jsem dostal na Spartě, ale poprvé u hřiště jsem fotil v Lipsku Teplice. To byl zážitek! Vždyť se na tom stadionu hrálo v minulosti mistrovství světa! Tepličtí mi hodně pomohli, tiskový mluvčí Martin Kovařík je zlatý člověk. I proto do Teplic jezdím rád, vracím se na Stínadla s takovou láskou v srdci.“

Největším zážitkem zatím bylo pro Antonína Vydru, kterého zná snad už každý ligový fotbalista, focení Ligy mistrů v Mnichově. Jak se na duel s Liverpoolem dostal? To byste nevěřili! „Náhoda! Párkrát mě odmítli na Bundesligu. Aby to nevypadalo, že jsem zahořklý, tak jsem si tam napsal o akreditaci na zápas s Liverpoolem. Pár dní před utkáním mi přišel mail, který začínal Herr Vydra. Hrklo ve mně, to jsem fakt nečekal.“

V Allianz Areně si vtipálek z Česka zahrál bago s hráči Liverpoolu, to byl gól! „Jsou to kopyta, kopli při rozcvičování míč do autu. Tak jsem jim ho vrátil a oni mi ukázali palec nahoru, paráda!“ rozplývá se Antonín ještě dnes.

Dalším zážitkem pro něho byla návštěva zápasu Dynama Drážďany. „Tam byla neskutečná atmosféra. A ještě bych rád zmínil například setkání s Jágrem nebo s brankářem SSSR Treťjakem, to byl můj dětský vzor. Snad ty zážitky budou přibývat, ale štve mě, že teď nemůžu na zápasy s sebou brát Tomáše.“

Antonín Vydra si přibral k focení i natáčení, kývl totiž na nabídku televize O2. „Jsem kameraman. To je taky moc fajn. Víte, já nejsem na peníze. Ježdění na fotbaly, klidně třeba tři fotbaly za víkend, něco stojí. Ale říkám si, že je to koníček. A když máte nějaký koníček, tak do něj investujete. Díky kameře jsem trošku v plusu. Ale hlavně jsme rád, že můžu poznat řadu skvělých lidí. Třeba v Deníku Rudu Muziku, který je moc príma chlap. Přeju si, ať to vše dál pokračuje,“ uzavírá Antonín svou zpověď.