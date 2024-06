Úvod utkání byl ze strany domácích lehce nervózní. I přes mírnou převahu Bakova první minuty nasvědčovaly, že se bude hrát vyrovnaná partie. Na obou stranách však chyběla přesnost v kombinacích a tak se boj o míč odehrával především ve středu hřiště.

Ve 24. minutě se do míče opřela soupeřka a dalekonosnou umístěnou dělovkou překvapila Hykovou. Pavlíkov mohl vzápětí odpovědět, ovšem zakončení je kámen úrazu, který Lvice trápí dlouhodobě. Naopak Bakov dostal nabídku navýšení skóre, když Kieryková ve vápně zatáhla za záchrannou brzdu. Domácí brankářské eso však svůj tým podrželo, penalta byla lapena a rozdíl pouze nejtěsnější.

Do druhého poločasu Lvice vstupovaly s cílem smazat jednobrankové manko a otočit skóre ve svůj prospěch. Tlak domácích přinesl hned několik šancí, avšak radovaly se opět hostující hráčky po rychlém protiútoku, na který defenziva nedokázala včas reagovat.

Po hodině hry Churanová vykřesala jiskru naděje poté, co uklidila do sítě nařízenou penaltu za faul na Pázlerovou. Následovalo hned několik rohových kopů, kdy se sama vytáhlá kapitánka do zakončení nedostala. Tlak Pavlíkova s nepřesným zakončení jen dal další příležitosti Bakovu k rychlých útočným výpadům, které na rozdíl od domácích s klidem proměnil.

„Doufala jsem, že poslední zápas konečně vyhrajeme. Ale bohužel, i když se bojovalo, tak to na výhru nestačilo. Ačkoli je výsledek krutý, tak ho musíme přijmout. Soupeř dokázal potrestat naše chyby, ale my nedokážeme trefit ani prázdnou bránu,“ konstatovala trenérka Pavlíkova Veronika Bártová.

Sezonu tak Lvice končí na sedmém místě. Ze čtveřice týmů uzavírající pořadí vyšly nejlépe díky bodově povedenému podzimu. Pozitivem je každopádně omlazený kádr Lvic, který skrývá fotbalový potenciál.

SK Pavlíkov - SK Bakov nad Jizerou 1:5 (0:1)

Branky: 75. z pen. Churanová – 24. a 65. Koťátková, 50. Dobrovolná, 87. Vydrová, 96. Schmidtová. Rozhodčí: Blokeš. Bez karet. Diváci: 80. Pavlíkov: Hyková – Feherová, Hajnová, Kieryková, Šímová – Ketmanová, Pázlerová, Řenčová, Bartůšková – Krejčová, Churanová (Nalevankova, Krejčová, Gebhartová, Čechová).