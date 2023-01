vedení svazu, zavolal mi Ondřej Knobloch, s nímž jsem byl v kontaktu už předtím, kdy se přes nějaké otevřené dopisy přel s tehdejším šéfem Miroslavem Libou. On mi vysvětloval, oč v tom sporu jde. Pak, po konci starého vedení SKFS, mi při telefonátu nabídl, zda nechci dělat v STK řadového člena pod panem Krajlem a já, protože jsem nechtěl být jen za toho, co pořád něco namítá, ale sám nic nedělá, jsem kývl. A když skončil pan Krajl, najednou jsem byl v čele komise já,“ popisuje svoje začátky v komisi Daniel Devera.

Přiznává, že začátky byly krušné, moc toho o nové práci nevěděl. Plusem bylo, že v STK pracoval další Rakovničák, někdejší šéf tamního OFS Jaroslav Kraus. Ten ostatní členy hodně naučil. „Na začátku jsem nevěděl, která bije. Nicméně Jarda Kraus nám všem moc pomohl a dost mi toho vysvětlil i někdejší sekretář svazu Zdeněk Tasch. Dneska už bych řekl, že vše zvládáme dobře. Velkou pomocí je sekretář svazu Tomáš Turek. Tím, že v SKFS pracuje na full-time, tak ledacos připraví dopředu,“ chválí člena STK předseda a přiznává, že práce pro členy komise není jednoduchá a v sezoně zabere dvě a tři hodiny denně!

Vesnický fotbal, kraj i špička FAČR. Pavel Chán spravuje finance všech úrovní

„Musíme prohlédnout všechny zápisy a zkontrolovat, zda vše proběhlo v pořádku. A protože z naší komise přicházejí často pokuty, není nám každý nakloněný,“ říká muž, jenž kdysi začal s fotbalem v Čisté, na vojenské škole si zahrál za Nové Mesto nad Váhom a v Čechách třeba za Zličín. „Na Slovensku jsme jezdívali hrávat až k jižní hranici a já teprve tam viděl, že v našem tehdejším státě zdaleka ne všichni umí mluvit česky nebo slovensky. Musím říci, že Maďaři na tom byli se Slováky často tak, že jim ani nenalili, vodu,“ usmívá se Daniel Devera.

On sám je úplně jiný. Povahou spíše kliďas, mírný, nekonfliktní. S tím má ovšem jako šéf STK někdy problém. „Já se vždycky snažil s každým vyjít spíš po dobrém, hledat řešení a třeba i kompromis. Jenže tady to dělat nejde. Jak začnete fotbalová pravidla ohýbat, nastane dříve nebo později malér a to nechceme. Proto musím být v téhle funkci jiný než jsem obyčejně,“ vysvětluje.

NEJVĚTŠÍ PRŮŠVIH? KONTUMACE MLÁDEŽE…

STK měla pod jeho vedením už několik vážných případů, které musela řešit. Asi nejvážnější se týkal mládeže a sdružených mužstev. Některé kluby si dostatečně nepohlídaly dodržení řádů a komise musela řadu utkání zkontumovat a udělit vysoké pokuty.

Teď už vše funguje a stejně tak se zlepšila situace s povinným vysíláním zápasů, které bylo dříve nasmlouváno s TV COM, ale kluby si stěžovaly na technické problémy. „Vyřešilo se to přechodem na mobilní aplikaci, případně kluby nahrají zápas svou kamerou a uloží do 48 hodin na cloudové úložiště, a vše funguje lépe,“ je rád Daniel Devera.

Fotbalový tým studentů AAU sbírá zkušenosti. A těší se na start univerzitní ligy

OMEZENÍ SOBOT: KDE BUDOU VÝJIMKY?

Problémem zůstává obsazování zápasů rozhodčími. Těch je nedostatek, a zejména když chtějí všechny kluby hrát v sobotu, tak nastává veliký problém. I proto chystá STK jasné opatření: v I. A třídě stanoví začátky na sobotu úředně, v I. B třídě na neděli úředně. Účastníci krajského přeboru, což je elitní soutěž pořádaná SKFS, si jako jediní budou moci vybrat.

„Je mi jasné, že se to spoustě klubů nelíbí, ale my si nemůžeme pomoci a určitě to neděláme schválně. Počet rozhodčích je omezen a naším zájmem je, aby na zápasy krajských soutěží jezdili ve třech. Abychom tohle zvládli, musíme některé sobotní zápasy omezit. Některým klubům z I. B třídy ale hrát v sobotu úředně povolíme, zejména těm, co mají návaznost a například své A mužstvo ve vyšší soutěži. Případně také těm, kteří budou mít v kraji hodně mládežnických mužstev, nebo se sami vypárují a prohodí si úřední začátek s některým mužstvem z I.A třídy,“ objasnil Daniel Devera.

DODRŽET ASPOŇ ZÁKLADNÍ PRAVIDLA

Kde jeho komise šlape klubům na „krovky“ ještě víc, je bezpečnost stadionů. Je zásadním zájmem FAČR, aby na hřištích fungovaly správné bezpečnostní zóny, aby se těsně kolem trávníků vyskytovaly co nejméně klandry a další kovové, případně betonové překážky, případně vzrostlé stromy, nebo dokonce vyčuhující kořeny. Právě ty někdy hrozí hráčům vážným zraněním.

„Něco se snažíme tolerovat. Třeba bezpečností zóny za brankou musí být čtyřmetrové, což na spoustě stadionech není, tam tedy budeme udělovat výjimky a dávat klubům časový prostor na nápravu. Nicméně se snažíme kluby nutit, aby na vylepšení v tomhle směru pracovaly. A stejně tak na kultuře sociálního zařízení. Aby se nikdo v kabinách neštítil. Prostě chceme, aby se dodržovala základní pravidla,“ dodal předseda STK SKFS Daniel Devera.