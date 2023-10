V neděli zajížděly fotbalistky Pavlíkova k soupeřkám Mladé Boleslavi hrající v nedalekých Rejšicích. Trenérce nebyla k dispozici obránkyně Bára Studená a tak její pozici musela zastoupit Lucka Churanová. Ani domácí hráčky se nesešly v ideální sestavě, dokonce nedaly dohromady ani základní jedenáctku. Ovšem vzhledem k tristní produktivitě Lvic získaly cenný bod.

Zakončení Adély Feherové proti Mladé Boleslavi. | Foto: archiv Deníku

FC Sporting Mladá Boleslav - SK Pavlíkov 0:0

Od počátku měly převahu na míči hostující hráčky, ale žádnou vyloženou šanci si nevypracovaly. První změna skóre mohla přijít po čtvrthodině hry, kdy se do dobré střelecké pozice dostala Čechová, mířila však nepřesně. Lvice se snažily dobýt obranné řady domácích, akce ale byly vždy zastaveny před finální střelbou. Boleslav zahrozila až ke konci poločasu po nedůsledné domluvě při přebírání hráček a následném zmatku ve vápně.

Do druhého dějství vstupovaly Lvice s jasným úkolem, a to zlepšit finální koncovku. Do velmi slibných a obdobných situací se dostal Pavlíkov hned několikrát za krátkou dobu. Do náběhu za obranu se jako první uvolnila Čechová, ta ale pálila pouze do domácí brankářky. Později si totožnou šanci vypracovaly i Krejčová s Ketmanovou, ani jedno zakončení však neskončilo v síti. Soupeřky spíše odolávaly náporu hostů, kromě jedné standardní situace se do žádné vyložené šance nedostaly.

Lvice nechtěly odjet pouze s bodem, a tak k závěru vytvářely velký tlak kolem domácího vápna, zradila je však koncovka.

Trenérka Veronika Bártová byla tedy zákonitě zklamána. "Hlavně z toho, že nedokážeme soupeřkám, které hrají v početním oslabení celý zápas, vstřelit branku. Bohužel některé hráčky ze sebe v utkání nevydají vše a s tímto přístupem se bude jen těžko vítězit,” zlobila se Bártová.

SK Pavlíkov: Hyková - Churanová, Hajnová, Kieryková, Feherová - Baďurová, Čechová, Řenčová, Ketmanová - Pázlerová, Krejčová; hokejově střídaly: Gebhartová, Somolová, Šímová