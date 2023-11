V rámci posledního podzimního kola zajížděly Lvice do vzdáleného Bakova nad Jizerou. I z hlediska postavení v tabulce byl tento zápas velmi důležitý, šlo o pátou příčku. Avšak příšernou produktivitou se samy pavlíkovské fotbalistky srazily na kolena. Zahazování šancí je trápilo celý závěr podzimní části.

Šárka Krejčová (v bílém) - vynikající fotbalistka, ale také sportovní fotografka. | Foto: Alžběta Brabcová

SK Bakov nad Jizerou - SK Pavlíkov 5:2 (4:1)

Od úvodu zápasu vzaly za otěže hry hostující hráčky. Přestože dominovaly, byly to ony, kdo už v 6. minutě inkasoval po smolné teči obránkyně. Netrvalo dlouho, když si šanci vypracovaly také Lvice, zakončení Čechové však pouze orazítkovalo brankovou konstrukci. Místo vyrovnání však přišlo tvrdé potrestání nedůsledné obrany. Možnost snížit měla na kopačkách Řenčová a o minutku později také Feherová, její střela jen těsně minula branku.

Počínání Lvic se dalo opět nazvat přehlídkou neproměněných šancí. Naopak ojedinělou standardní situaci domácí bez problémů využily. Pavlíkov se nepoučil, naopak soupeřky nezaváhaly a chybu v defenzivě nekompromisně potrestaly podruhé. Snížení se přeci jen přišlo v závěru prvního poločasu, když Čechová nacentrovala míč přesně na hlavu kapitánky Pázlerové.

O přestávce bylo v šatně hostů poměrně rušno, ale neslo to své ovoce. Lvice do druhé půli vlétly s chutí zvrátit nepříznivý stav utkání. Velmi brzy si pomohly proměněnou penaltou. Fyzická i herní převaha byla jednoznačně na straně Lvic, to vše však bez další gólové radosti. Finální fáze byla buď nepřesná či neměla dostatečnou razanci.

Pavlíkov se snažil využít hokejového střídání a oživovat tak přední útočné řady. Ani závěrečný žolík v podobě Churanové v útoku kýženou branku nepřinesl. Poslední slovo měly přeci jen domácí, když osamocená hráčka zakončila do zcela odkryté branky.

Lvice se tak s podzimní částí nerozloučily nejlépe a trenérka Veronika Bártová byla opět nakvašená: „Příšerný vstup do zápasu nás stal bodový zisk. Ve druhém poločase se náš výkon zlepšil, ale bohužel naše řešení ve finální fázi je tragické.

Pavlíkov: Hyková - Studená, Řenčová, Kieryková, Feherová - Churanová, Čechová, Pázlerová, Ketmanová - Krejčová, Šímová

hokejově střídaly: Baďurová, Bartůšková, Gebhartová, Hajnová