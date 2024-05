Po předešlém nezdařilém kole zajížděly Lvice v rámci divize do Vědomic. Pavlíkovské fotbalistky v podzimním střetnutí proti Sahaře suverénně dominovaly, tentokrát ale myšlenky na nápravu předchozího utkání a bodový zisk nenaplnily. Napínavý zápas přinesl šest vstřelených branek, dvě třetiny z nich padly do hostující sítě.

Fotbalistky Pavlíkova na podzimní výhru 4:1 nad Vědomicemi nenavázaly. Mezi dvěma protihráčkami stoperka Kateřina Hajnová. | Foto: Alžběta Pyskatá

Chvíli po úvodním hvizdu se díky přímému kopu dostal domácí tým do vedení, což nastartovalo dynamický průběh hry. Uběhla čtvrt hodina hry a Vědomice byly v další šanci skórovat, Hyková se ale blýskla excelentním dvojitým zákrokem.

Znovu kapitulovala až ve 25. minutě. Po rohovém kopu a nešťastné vlastní teči se Lvice dostaly do dvoubrankového manka. Do poločasu se hrála vyrovnaná partie bez vyložených příležitostí.

Pavlíkov neztrácel naději a po přestávce nastoupil s jasným úkolem smazat náskok domácích. Úvod se povedl na výbornou. Zahrávaný trestný kop našel před bránou kapitánku Pázlerovou, která vsítila kontaktní gól.

Lvice se ze snížení neradovaly dlouho, svojí nedůsledností v obranných řadách dovolily Vědomicím opět odskočit. Předčasné razítko na výhru domácích dala proměněná penalta v 54. minutě.

Pavlíkov zbraně nesložil, ke konci zápasu předvedl skvělou akci po lajně a přesně zakončila Řenčová. V nastaveném čase se pokusila o snížení střelou z dálky Hajnová, její pokus však dokázala brankářka zlikvidovat.

Vedoucí Pavlíkova Veronika Bártová navzdory porážce a na rozdíl od té minul tým za výkon pochválila: „Oproti minulému týdnu to byl z naší strany bojovný výkon. Po dvou zápasech se nám do branky vrátila Niky a holky podržela skvělými zákroky. Ačkoli by nás to už nemělo ve Vědomicích překvapovat, tak trojice rozhodčích nám opět vyrazila dech."

SK Sahara Vědomice - SK Pavlíkov 4:2 (2:0)

Branky: 5. Beníšková, 27. vlastní, 49. Králová, 54. z pen. Vaníková – 48. Pázlerová, 89. Řenčová. Rozhodčí: Kurucz. ŽK: 0:3. Diváci: 42. Pavlíkov: Hyková - Řenčová, Hajnová, Kieryková, Feherová - Šímová, Pázlerová, Churanová, Gebhartová - Krejčová, Bartůšková (hokejově střídaly Čechová, Baďurová, Kutílková, Studená).