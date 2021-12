„Když jsem během studií hledal práci v oboru, dopadlo to tak, že jsem nenašel pozici ve sportovním prostředí. Teď jsem za to rád a neměnil bych. Mám širší záběr a hodně mi to pomohlo, co se týče rozhledu,“ vysvětluje Voska.

Podruhé už Eden vyšel. Radost i odpovědnost, říká Luksík o práci ve Slavii Fotbalu se tak může věnovat ve svém volném čase s úplně čistou hlavou. Jako hráč začínal v šesti letech na Slavii, kam ho přivedl jeho táta. Na zápasu áčka zaslechli o náboru a od té doby až do devatenácti let byl Voska hráčem sešívaných. Pak prošel Meteor, Jesenici, Háje i Admiru a nakonec skončil v Modřanech.

„Poslední rok ve Slavii jsem už vůbec nechytal. Chtěl jsem jít někam, kde chytat budu, a cítil jsem, že ve Slavii to nebude. Slavia o mě taky zájem nejevila,“ popisuje sedmadvacetiletý brankář.

Redaktor České televize Ondřej Voska dělá v Modřanech brankáře i trenéra mládeže.Zdroj: archiv sportovceZ původního snu být jednou profesionálním fotbalistou tak postupně sešlo. „Asi od šestnácti let už jsem věděl, že se mi to asi nepovede. Když jsem pak odcházel z Admiry, už jsem neměl ani ambici hrát ČFL nebo divizi. Přes kamarády ze školy jsem se tedy dostal do Modřan. Už jsem nechtěl někam dojíždět trénovat čtyřikrát týdně,“ vysvětluje.

V současnosti ale do Modřan paradoxně dojíždí znovu čtyřikrát v týdnu. Vedle vlastního trénování a hraní se totiž Voska stará už čtvrtým rokem i o rozvoj dětí v mladší přípravce.

„U takhle malých dětí je daleko větší důraz na individuální práci než na týmový výkon, který v tomhle věku není zas tak důležitý jako individuální rozvoj. Hodně mě to naučilo a baví mě to asi víc, než jsem čekal,“ přiznává Voska, který v létě dokončil trenérskou licenci B.

Jak ale přiznává, do budoucna by si ji rád ještě rozšířil a výhledově se začal věnovat i trénování starších kategorií. „Mezi studiem jednotlivých licencí jsem si vždy dával půlrok až rok přestávku, abych se něco naučil i v praxi. Abych potom mohl další vzdělání konfrontovat s tím, co jsem sám zažil,“ vypráví Voska, který si fotbal na nižší úrovni užívá.

„Je to tady uvolněnější a nikdy jsem nechytal tolik, jako chytám v Modřanech. Vypadl jsem z toho až v posledním půlroce, kdy jsem byl zraněný. Jinak jsem chytal snad všechny zápasy, co se hrály,“ říká. Přestože v současnosti už je pro něj prioritou práce, stále se snaží věnovat fotbalu maximální množství času.

„Můžeme si psát směny, takže když třeba máme odpoledne trénink, snažím se brát si ranní směny. Někdy to ale samozřejmě nejde a pak musí dostat přednost práce,“ zakončuje brankář, kterého můžete dobře znát z televizních obrazovek.