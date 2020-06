„Martin Jiránek dostane reklamní auto, kde bude i logo pivovaru. Tím, že je manažer, tak jezdí po celé republice,“ odpověděl Štěpán Kacafírek. To však není všechno. „Na stadionu v Janovicích se bude čistě točit jen kutnohorské pivo, umístíme tam reklamu a budeme mít i logo na dresu. Chceme se vzájemně podpořit,“ doplnil Kacafírek.

Spolupráce obou stran vznikla díky předchozímu Kacafírkově zaměstnání. „Štěpán u nás pracoval jako obchodní zástupce a na jaře mu skončila smlouva. Majitel ji v době koronaviru neprodloužil. Štěpán si našel zajímavou práci u pana Mutla i s fotbalem, a protože máme přátelské vztahy a chutná mu naše pivo, tak ho začal v Červených Janovicích protlačovat. Jsme nyní na začátku spolupráce,“ sdělil obchodní ředitel pivovaru Richard Moravec a slíbil: „Určitě si nějaký čas najdu a rád se dorazím podívat i na zápas.“

Za fotbalovým „boomem“ stojí podnikatel ve stavebnictví Roman Mutl. I on plánuje další zvelebení fotbalového stánku v Červených Janovicích. „Pustili jsme se do rekonstrukce kabiny A týmu. Pak je naplánována oprava tribuny, kterou máme uprostřed hřiště, a budeme dál pokračovat vnitřky. Chceme opravit třeba bazén na sauně,“ prozradil Mutl. Do budoucna by klub chtěl i umělé zavlažování.

V příštích letech by chtěly Červené Janovice poprvé ve své historii postoupit do I. B třídy. „Chceme nějaký milník. Nikdy jsme krajskou soutěž nehráli a chceme se o ni pokusit,“ nastínil Mutl a vypíchl práci s mládeží: „Rádi bychom vybudovali mládežnické týmy. Momentálně nám běhá na tréninku více jak dvacet dětí. Pro ně tohle děláme. Abychom jim mohli vše předat. Za B tým už budeme hrát jen my starší pro radost a pro pivo. Rozhodně se nehrneme někam do divize.“

„Já jsem do třiceti let kopal jenom čtvrtou třídu,“ usmíval se v reakci na Mutlova slova starosta Červených Janovic Miroslav Ptáček. „Okresní přebor byl vždy náš nejvyšší cíl. Jsem rád, že se klukům podařilo oživit mládež. I když mužský fotbal malinko skomíral, tak investice do zázemí šly každý rok, ale tohle by mohlo být naše červenojanovické Nagano. Lidi zase baví fotbal, chodí na něj. Opět se vyhrává, což je super,“ pochvaloval si starosta.

Poprvé byl na návštěvě v kutnohorském pivovaru i Martin Jiránek, který se sice v prvním oficiálním zápase za Červené Janovice zranil, ale brzy se vrátí: „Mám menší prasklinu v zadním stehenním svalu. Do hry se vrátím do tří týdnů.“

Červené Janovice hrají v sobotu 20. června od 17 hodin doma s Církvicí. V úterý 23. června se představí na hřišti Uhlířských Janovic. Zápas začne v 18 hodin. „V úterý představíme další novou posilu zvučného jména,“ dodal Kacafírek.