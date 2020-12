Na úvod trochu historie. V roce 2000 bylo Česko podle koeficientu UEFA osmé, v roce 2004 patřila tuzemským zástupcům devátá příčka. Nejvíce bodů tehdy sbírala Sparta. Jenže pak se začal fotbal vyrovnávat.

A teď? Bída.

Českým klubům v roce 2020 náleží osmnácté místo. I přes slušná vystoupení ve skupinách (Slavia získala zatím dvanáct bodů, Liberec a Sparta jsou na šesti bodech) je návrat do nejlepší patnáctky vcelku utopie.

Aktuální pořadí koeficientu

1. Španělsko 89,712

2. Anglie 89,283

3. Itálie 69,581

…

15. Dánsko 27,625

16. Srbsko 26,000

17. Řecko 25,000

18. Česko 24,800

19. Švýcarsko 24,725

20. Chorvatsko 24,075

A proč je umístění do patnácté pozice zásadní? Od příští sezony dojde k velkým změnám - vznikne třetí soutěž, nejméně atraktivní Evropská konferenční liga. Nejlepší týmy zůstanou v Lize mistrů a Evropské lize… Podobně to bude s finančními odměnami.

Týmy od šestnácté příčky níž pošlou do Ligy mistrů jediného zástupce! A v Evropské lize nebudou mít přímo nikoho.

Česko má pro sezonu 2021/2022 jistých pět účastníků v pohárech (2+1+2), nicméně dál - od sezony 2022/2023 - to vypadá bledě. Problém spočívá v tom, že nejbližším konkurentům se letos také vesměs daří. Stačí se podívat na Srbsko, jehož Crvena zvezda rovněž slaví postup dál.

Situaci může zachránit jen Slavia. Musela by postoupit minimálně do semifinále, přesto by hrozilo, že to nebude stačit. Teoreticky, hodně teoreticky, by připadalo v úvahu i čtvrtfinále, ale to by musely na závěr skupin uspět i Sparta a Liberec.

Poznámka na závěr: koeficient tvoří úspěchy klubů za pět let. Vítězství (v hlavní fázi) je ohodnoceno dvěma body, remíza znamená bod, bonusové body jsou za postupy (Liga mistrů je na tom lépe než Evropská liga). Následně se tento zisk dělí počtem zástupců v pohárech.

Slavia si zlepšila svůj koeficient

Koeficient je důležitý také pro nasazení v kvalifikacích, popřípadě před losem základních skupin. Slavia si tento svůj bodový součet díky další dobré sezoně znovu vylepšila. Nyní je 39., přeskočila Plzeň (43.). Sparta je až na konci první stovky.