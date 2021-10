Vstup do utkání se domácím vskutku povedl. Po šesti minutách skvěle zahraný rohový kop od Churanové sice Pázlerová hlavou netrefila ideálně, ale míč se dostal ke Krejčové, která se před odkrytou brankou nemýlila - 1:0. Po úvodní brance se hra ustálila ve středu hřiště bez větší gólové příležitosti. Ta se naskytla Řenčové, kdy obdobnou situaci zakončila z voleje pouze vedle tyče. Poté přišlo několik křídelních akcí Pavlíkova, ale do zakončení se Lvice nedostaly.

Téměř po měsíci se Lvice představily na domácím hřišti, kde přivítaly ambiciózní tým z Prahy složený z cizinek. Z předchozích střetnutí hostující fotbalistky v posledních letech vyšly vítězně, tudíž měly pavlíkovské Lvice co napravovat.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.