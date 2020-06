Kde tedy bude Nové Strašecí v příští sezoně hrát?

Na tohle vám zatím odpovědět neumím. Rozhodujeme se. Sice nás potěšilo, že jsme se v přeboru zachránili, ale také víme, kolik jsme nahráli bodů a že to nebyla žádná sláva. Navíc jádro mužstva, tedy Bláha, bratři Mrázkové nebo já nemládneme a každý půlrok je při našem věku znát. Neprospěla nám ani dlouhá pauza.

Ale měli jste v týmu i mladší borce, ne?

Je fakt, že půlka týmu byla nezkušená a už se stihla trochu vykopat. Ale opakuji, přihlášku podáme a co budeme hrát za soutěž, to rozhodneme do rozlosování.

Trénuje po rozvolnění opatření?

Trénovat jsme začali hned jak to bylo možné a dodržovali jsme všechna nařízení. Scházíme se jednou týdně, což podle mne stačí, protože při vyšším počtu bych mohl kluky spíš zatavit a a otrávit. Opravdovou přípravu zahájíme až čtyři pět týdnů před startem soutěží, který by letos měl být později.

Budete mít nějaké posily? Zaslechl jsem, že by vám chtěl pomoci zkušený Lukáš Tlustý, jenž si jako mladý zahrál v reprezentaci i proti borcům jako Sneider nebo Robben…

Lukáš s námi trénuje, to potvrzuji. A věřím, že nám svými zkušenostmi může pomoci. Sháníme ještě brankáře, s jedním jsme v kontaktu, ale jméno zatím říkat nebudu. A vykoupili jsme z Dukly Patrika Svobodu.

Chystáte nějaký zápas?

Třináctého června chceme vrátit přípravu ze zimy Zavidovu – a oplatit mu porážku. Zápas bereme jako dokopnou za sezonou. Další pak budou až v srpnu.