Zejména sobota a neděle patřily na umělém trávníku Tatranu Rakovník fotbalovým trenérům z celého Rakovnicka. Usilovali tady o licenci C a sešlo se jich celkem čtrnáct.

Trenérské školení licence C v areálu Tatranu Rakovník absolvovalo 14 dívek a mužů. | Foto: SK Rakovník

Školení trenérů probíhalo v Rakovníku už od pátku. Hlavním školitelem byl Pavel Frýbort z FAČR, který na svazu pracuje už roky a vede různé projekty na podporu vzdělávání trenérů. Byl jako technický vedoucí u jednoho velkého úspěchu českého fotbalu, stříbrných medailí týmu do 20 let na MS 2007.

S ním vedl kurz hlavní svazový trenér pro okres Rakovník (GTM) Petr Vecka, bývalá velká opora Tatranu Rakovník a ještě nedáno kouč SKR.

"Bylo to přínosné a my nové znalosti budeme převádět a aplikovat do dalších tréninků a výchovy mládeže," slibují v Sk Rakovník, který vyslal na školení několik adeptů a nescházel ani šéf klubu Miroslav Jirásek. Ten pochválil i populární rakovnickou restauraci Hájenka, která trenérům zajistila parádní občerstvení.