První 4 jamky dokázaly obě dvojice uhrát naprosto stejně, a tak se rozhodlo až na páté. Radek Semerád zvládl poměrně těžký kop a připravil svému parťákovi příjemný putt. V těch se Josef Šnídl nemýlí. A jelikož do té doby neomylný Jensen jamku minul, vítězství míří do Pavlíkova.

Sobotní první kolo jednotlivců vyšlo náramně Radkovi Semerádovi, který se pohyboval na medailových pozicích. Odpolední větrné a deštivé druhé kolo zamíchalo pořadím a v popředí se držela čtveřice dánských hráčů. Do nedělního třetího kola postoupili sice všichni hráči Atlantiku,ale trojice Milan Berecz, Jan Doležal a se sebezapřením hrající Miloslav Doležal jen s teoretickými šancemi na finálovou účast mezi 54 nejlepšími. Zbylá čtveřice Radek Semerád, Josef Šnídl, Jan Hájek a Slavomír Kudláček se do závěrečných bojů dostala.

Výborné výkony podali zejména první dva jmenovaní a mezi 160 účastníky z 9 zemí skončili v první dvacítce. Radek Semerád obsadil konečné třinácté místo, Josef Šnídl sedmnácté. Další hráči Atlantiku obsadili: Jan Hájek 36., Slawomír Kudláček 52., Milan Berecz 73., Miloslav Doležal 85. a Jan Doležal 115. místo.

Rakovnický HC 1972 se představí ve dvou finále extraligy

Po turnaji jsme si popovídali s aktuální lídrem české ligy Milanem Bereczem, pětatřicetiletým borcem Atlantiku.

Kdo Vás k fotbalgolfu přivedl a co Vás na něm zaujalo?

Jednou mi kamarád Josef Pekárna oslovil, že potřebují čtvrtého do hry. Jel jsem a fotbalgolf se mi ihned zalíbil. Od malinka rád kopu do míče, tak asi proto.

Jak byste zhodnotil letošní dosavadní ligový ročník?

Určitě kladně, protože se mi zatím daří. Opět se hrají dvojice, Major turnaje jsou skvělým nápadem, nevadí mi ani nová pravidla. Jen mi mrzí bodově ošizené sobotní turnaje.

Jak byste okomentoval svůj výkon na Czech open (73. místo)?

Tam jsem jel už od začátku s tím, že to budu brát jako trénink na ligu. Řekl jsem si, že nebudu hrát na jistotu jako obvykle a hodně jsem riskoval. Podle toho to dopadlo. Ale jinak jsem spokojený. I přes nepřízeň počasí jsem si hezky zakopal.

Máte nějaký fotbalgolfový vzor?

Těch je několik. Cvrček pro svou obounohost, Tóth pro dlouhé puttování a překonávání překážek, Čeřovský pro svoji "šoupačku" podrážkou, náš Josef Šnídl pro hru v nepříznivých podmínkách. A to bych mohl jmenovat i další hráče.

S čím jedete na další ligové kolo do Liberce?

Abych nijak neustřelil. Výsledky, které tam předvádí místní borci, neatakuji ani z poloviny. Takže kdybych skončil v Top Ten, byl bych nadmíru spokojen.