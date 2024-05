Podle očekávání začaly také první minuty utkání, kdy nervózní Pavlíkov ihned čelil nátlaku domácích. I přes územní převahu hostující hráčky začaly lépe obsazovat soupeřky a dlouho držely čisté konto. Dokonce přišlo i několik vybojovaných akcí, avšak Řenčová, Krejčová, Churanová ani mladičká Čechová nebyly ve finální fázi přesné. Naopak ve 26. minutě se osmělily domácí a do poločasové přestávky si vypracovaly tříbrankový náskok.

Do druhého poločasu vstupovaly Lvice s myšlenkou, že není již co ztratit a o body se porvou. Otěže hry opravdu převzaly hostující fotbalistky a Hajnová přesným přímým kopem zaslouženě snížila nelichotivé manko. Po chybě si vzápětí Most vzal vedení zpět. Naději vykřesala v 73. minutě Churanová, když utekla domácí obraně a mazáckým zakončením mezi nohama gólmanky opět snížila. I přes obrovskou snahu všech, na další korekci byly Lvice již krátké. Naopak poslední slovo měli v samotném závěru opět Severočešky a rozhodly o své konečné výhře 5:2.

„Zápas v Mostě se mi líbil. Měli jsme dost šancí, které jsme pouze svojí nepřesností nedokázali proměnit. Na holkách bylo vidět, že to nechtějí vzdát a makaly do poslední minuty,“ řekl k utkání asistent pavlíkovského trenéra David Vejvoda.

Baník Most/Souš – SK Pavlíkov 5:2 (3:0)

SK Pavlíkov: Hyková – Řenčová, Hajnová, Pázlerová, Baďurová – Šímová, Churanová, Gebhartová, Navalenkova – Krejčová, Bartůšková; hokejově střídala: Čechová.