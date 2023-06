Kladensko:

Jak už bylo řečeno, šikovný stoper Martin Zimerman vyměnil Velkou Dobrou, která sestoupila z I. A třídy, za Doksy, které pro změnu spadly z krajského přeboru. Doksy už v zimě sebraly sokovi rychlého Sekaninu, takže tady velké kamarádství nečekejte, zvlášť když Zimerman už nějakou dobu v Doksech trénoval a Doberští ho tak v závěru soutěže nestavěli.

Volné přestupy na Kladensku, Rakovnicku a Berounsku. Kdo a kam odchází?

Nečekaným přestupem je rovněž odchod Davida Végha ze Švermova do Novoměstského, nadějný mladíček Matouš Hrubý jde zase ze Slovanu do týmu nováčka I. B třídy Slavoje Kladno. Má tam bráchu Davida, bude mít dohled.

O velmi dobrého hráče přijde béčko Velvar, které sestoupilo do přeboru a už se nebude moci opřít o výkony Václava Podivínského, který míří do Holubic. Střelce Dřetovic Jakuba Veselého si vybrala do útoku Velká Dobrá.

Martin Zimerman Velká Dobrá ►►► Doksy, Pavel Krejčí Hostouň ►►► Středokluky, Václav Podivínský Velvary ►►► Holubice, Petr Urýk Velvary ►►► Žižice, David Procházka Zlonice ►►► Žižice, Pavel Nistor Dubí ►►► Dřetovice, Michal Hanusek Dubí ►►► Přáslavice, David Végh Švermov ►►► Novo Kladno, Jakub Veselý Dřetovice ►►► Velká Dobrá, Dominik Slepička Kročehlavy ►►► Lhota, Luboš Valent Kročehlavy ►►► Braškov, Martin Kratina Brandýsek ►►► Smečno, Matouš Hrubý Slovan Kladno ►►► Slavoj Kladno, Aleš Kadera Velké Přítočno ►►► Tuřany, Martin Stehlík Velké Přítočno ►►► Pletený Újezd, David Veselý Velké Přítočno ►►► Braškov, Martin Zázvorka Vraný ►►► Klobuky

Berounsko

Ještě více volných přestupů hlásí Berounsko. Nejvíc jich je z už zmíněného Berouna, 10! Většina odcházejících borců jde níž, výjimkou je Tomáš Břížďala (Komárov) a Zdeněk Zmeškal (US Praha). Po Michalu Hellovi přišel o důležitého obránce číslo dvě také Králův Dvůr, Rudolf Novák si vybral jako nové působiště Doubravku.

Velkým jménem na přestupovém playlistu je také Jan Bežó, ten mění divizní Komárov za klídek doma v Praskolesech. Hned kvarteto borců opouští Neumětely, které po roce zahučely zpátky do okresu.

Nikolas Bednárik ČLU Beroun ►►► Žebrák, Tomáš Břížďala ČLU Beroun ►►► Komárov, Martin Krčma ČLU Beroun ►►► Trubín, Daniel Poslední ČLU Beroun ►►► Lety, Antonín Rigo ČLU Beroun ►►► Chyňava, Martin Vávra ČLU Beroun ►►► Žebrák, Zdeněk Zmeškal ČLU Beroun ►►► US Praha, Rudolf Novák Králův Dvůr►►► Doubravka, Jan Bežo Komárov►►► Praskolesy, Vlastimil Janda Loděnice►►► Cembrit, Jan Vaněk Loděnice►►► Chyňava, Jan Kovář Trubín ►►► Lochovice, František Fabián Trubín ►►► Tmaň, Milan Lukavský Žebrák ►►► Praskolesy, Aleš Procházka Žebrák ►►► Broumy, Alois Razák Žebrák ►►► Újezd, Radek Choc Drozdov ►►► Všeradice, Kamil Hejduk Neumětely ►►► Hostomice, Václav Kadeřábek Neumětely ►►► Jince, Jan Mašek Neumětely ►►► Hostomice, Petr Steinbauer Neumětely ►►► Sp. Příbram, Karel Franěk Cerhovice ►►► Tmaň, Miroslav Sadílek Cerhovice ►►► Libomyšl, Tomáš Kaňka Tetín ►►► Rpety, Lukáš Glazunov Nižbor ►►► Žebrák, Milan Chovančík Nižbor ►►► Cembrit

Rakovnicko

Na Rakovnicku docela posilovala Lubná, Mšecké Žehrovice získaly od sousedů ze Mšece Jakuba Kučeru a obr Jan Paluba se stěhuje ze Strašecí k sousedům do Lán. Těžké časy čeká sestupující Řevničov, jemuž vzali kramle celkem čtyři borci. Velkou změnou je odchod kapitána Roztok Michala Čermáka do Městečka.

Michal Čermák Roztoky ►►► Městečko, Petr Suchý Řevničov ►►► Lubná, Josef Studený Řevničov ►►► Kroučová, Jiří Peterka Řevničov ►►► Kounov, Václav Holík Olešná ►►► Kounov, Zdeněk Kandler Olešná ►►► Městečko, Petr Volf Tatran Rakovník ►►► Lubná, Jakub Kučera Mšec ►►► Mš. Žehrovice, Jan Paluba Nové Strašecí ►►► Lány