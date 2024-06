Od brzkého rána se bojovalo na dvou travnatých hřištích rozdělených na poloviny o 16 míst do vyřazovací čísti - tak jako na Euru. Po polední pauze určené nejen k oblíbenému řízku, ale také k odehrání doprovodných soutěží, se konala charitativní dražba podepsaných dresů fotbalových osobností.

V soutěži hráčů se do rozstřelu dostali zástupci Podlipanska a Velkého Přítočna, v bitvě o 15 míčů Macron a pohár pro nejšikovnějšího hráče si zajistilo přesnou trefou nakonec Podlipansko. Následoval střet trenérů, kde opět došlo na rozstřel dvojice trenérů z Poděbrad a Velkého Přítočna. Kouč Poděbrad proměňoval bez zaváhání a kromě poháru pro nejšikovnějšího trenéra získal sud piva Rebel pro sebe a 15 triček Macron pro družstvo.

Letošního dražba dresů probíhala ve prospěch tříleté Magdalénky trpící vzácným genetickým onemocněním, její tělíčko neumí zpracovávat vápník a tím se jí nedaří pohybovat rukama a nohama. Ve prospěch Magdalénky byl při slavnostním zahájení letošního ročníku Kába Cupu představen její transparentní účet a před finálovým turnajem na něm bylo necelých sto tisíc korun.

Dražily se dresy Fiorentiny (Antonín Barák), Benfiky Lisabon (David Jurásek), Mönchengladbachu (Tomáš Čvančara), Plzně (Lukáš Červ) a Persija Jakarta (Ondřej Kúdela), přispívalo se do kasičky a v odpoledních hodinách se podařilo překonat historicky nejvyšší vybranou částku - stav účtu Magdalénky je 200.650 korun!

Odpoledne pokračoval turnaj zápasy nejen postupujících družstev, ale hrála se také utkání i ostatních týmů. V osmifinále postoupila všechna úspěšná družstva z dopoledne, o postup do semifinále v jednom případě pomohly penalty Poděbradům. V semifinále Kostelec nad Černými lesy porazil právě Poděbrady 2:0 a v druhém utkání stačila jediná branka k postupu Roztokům v utkání s nejúspěšnějším dopoledním družstvem z Bystřice.

V utkání o třetí místo rozhodovaly penalty, bronzové medaile si zajistila lepším proměňováním Bystřice, Slovan Poděbrady zůstal na čtvrtém místě.

K utkání o bronz a k finále nastupovala družstva za znělky Ligy mistrů, atmosféra byla úžasná.

Ve finálovém utkání se v prvním poločase hrálo poměrně vyrovnaně, Roztoky se přesto dostaly do vedení. Po obrátce přidaly druhou branku a Kostelec již neměl síly na obrat, naopak v poslední minutě padl třetí gól a radost hráčů SK Roztoky byla obrovská.

Na závěr proběhlo vyhlášení výsledků, pořadatelé udělili ještě několik dalších ocenění. Nejvíce fandící diváci z Líbeznice obdrželi pivo Rebel a sady koření na grilování, stejné pivo obdržel neúnavný bubeník pan Opatrný. "Voucher v hodnotě tisíc korun obdržel jako poděkování trenér Líbeznice, který po svém dotazu, kolik ještě zbývá do hranice 200 tisíc korun pro Magdalénku, ihned vytáhl mobil a několikatisícovou částku obratem odeslal!" pochválil hezké gesto čen pořádajícího týmu Jiří Kabyl.

Navíc společnost TT Complex ocenila dražitele a pro jednoho z nich připravila bonus - auto na víkend s kartou na dobíjení + 4 vstupenky na ligu do Hradce Králové - odměněni byli trenéři Nespek.

Skleněné trofeje pro nejlepší jednotlivce a sportovní vybavení Macron si převzali střelec Viktor Štanga (Roztoky), brankář Jiří Pivoňka (Kostelec n/ČL) a hráč Vojtěch Macháček (Bystřice).

Velikým potleskem byli oceněni všichni, na tři nejlepší družstva čekaly poháry a medaile, třetí SK Bystřice navíc převzaly vstupenky na ligu v Hradci Králové, druhý Kostelec n/ČL vstupenky na ligu do Plzně a vítěz za zvuků We are the Champions přebíral také dvoudenní zájezd na Bundesligu pro své družstvo!

Jubilejní 10. ročník chce umožnit tento zájezd ještě jednomu družstvu, a tak do osudí byly vloženy všechny celky a zástupce Roztok vylosoval "parťáky" do autobusu - štěstí se usmálo na SK Stehelčeves z Kladenska.

Pořadatelé pak z přítomných žáků vylosovali ještě jednoho hráče, který pojede také a může si vzít s sebou kamaráda, radost měl Matyáš Fiala (Vinařice/Libušín).

"Nedělní turnaj se trošku protáhl, ale podle ohlasu účastníků se moc líbil, všichni byli po celém dni unavení, ale plni dojmů a zážitků. Opět zazněl obrovský potlesk pro všechny trenéry, protože si to plně zaslouží za svůj přístup k dětem a za neskutečné množství času a energie dětem věnované. Skoro celý den byla na turnaji i malá Magdalénka se svými rodiči, všichni se snažili téhle hezké holčičce pomoci nejen finančně, ale také se snažili předat spousty energie Magdalénce do jejího těžkého boje, všem přispěvatelům patří obrovský respekt a obrovské děkuji," dodal Jiří Kabyl.

skupina A

1. Roztoky 7 9:1

2. Vyžlovka 7 4:1

3. Libiš 3 5:4

4. Týnec 0 0:12

Vyžlovka - Roztoky 0:0,Týnec - Libiš 0:3, Roztoky - Libiš 2:1, Vyžlovka - Týnec 2:0, Týnec - Roztoky 0:7, Libiš - Vyžlovka 1:2

skupina B

1. Bystřice 9 10:1

2. Chotětov/Horky 4 2:2

3. Drozdov/Cerhovice 2 1:6

4. Podlipansko 1 1:5

Podlipansko - Chotětov/Horky 0:1, Drozdov/Cerhovice - Bystřice 0:5, Chotětov/Horky - Bystřice 1:2, Podlipansko - Drozdov/Cerhovice 1:1, Drozdov/Cerhovice - Chotětov/Horky 0:0, Bystřice - Podlipansko 3:0

skupina C

1. Kostelec 9 7:1

2. Zdice 6 5:4

3. V. Přítočno 3 3:4

4. Č. Pečky 0 0:6

Č. Pečky - V. Přítočno 0:1, Kostelec - Zdice 3:0, V. Přítočno - Zdice 1:2, Č. Pečky - Kostelec 0:2, Kostelec - V. Přítočno 2:1, Zdice - Č. Pečky 3:0

skupina D

1. Sn Poděbrady 6 3:1

2. Tuchlovice 6 2:1

3. Holubice 6 2:2

4. Bohutín/Podlesí 0 0:3

Holubice - Bohutín/Podlesí 1:0, Poděbrady - Tuchlovice 0:1, Bohutín/Podlesí - Tuchlovice 0:1, Holubice - Poděbrady 0:2, Poděbrady - Bohutín/Podlesí 1:0, Tuchlovice - Holubice 0:1

skupina E

1. Uhlíř. Janovice 9 6:0

2. Klášter 6 5:4

3. Vinařice/Libušín 3 4:3

4. Choltice 0 0:8

Vinařice/Libušín - Klášter 1:2, Choltice - Uhlíř.Janovice 0:2, Klášter - Uhlíř. Janovice 0:3, Vinařice/Libušín - Choltice 3:0, Choltice - Klášter 0:2, Uhlíř. Janovice - Vinařice/Libušín 1:0.

skupina F

1. Chlumec/Hostomice 9 5:2

2. Nelahozeves 4 1:1

3. Líbeznice 2 1:2

4. Nespeky 1 3:5

Líbeznice - Nespeky 1:1, Chlumec/Hostomice - Nelahozeves 1:0, Nespeky - Nelahozeves 0:1, Líbeznice - Chlumec/Hostomice 0:1, Chlumec/Hostomice - Nespeky 3:2, Nelahozeves - Líbeznice 0:0.

část poražených

Líbeznice -Týnec 1:0, Drozdov/Cerhovice-Choltice 0:1, Nespeky - Pečky 2:1, Podlipansko - Bohutín/Podlesí 1:0

play-off

Bystřice - V. Přítočno 2:1 (p), Kostelec - Vinařice/Libušín 2:0, Uhlířské Janovice - Libiš 3:1, Chlumec/Hostomice - Holubice 1:0, Roztoky - Nelahozeves 4:0, Poděbrady - Chotětov/Horky 2:1, Vyžlovka -Tuchlovice 4:0, Zdice - Klášter 4:0.

Bystřice - Zdice 3:2, Kostelec - Vyžlovka 2:0, Uhlířské Janovice - Poděbrady 1:2 (p), Chlumec/Hostomice - Roztoky 0:2

Bystřice - Roztoky 0:1, Kostelec - Poděbrady 2:0.

poražení z play-off

V. Přítočno - Klášter 1:0, Vinařice/Libušín - Tuchlovice 1:0, Libiš-Chotětov/Horky 1:2, Holubice - Nelahozeves 0:1

o 23.m. Č.Pečky-Týnec 1:0(p)

o 21.m. Drozdov/Cerhovice-Bohutín/Podlesí 0:3

o 19.m. Podlipansko-Choltice 1:2

o 17.m. Líbeznice-Nespeky 2:1

o 15.m. Holubice-Libiš 3:1

o 13.m. Klášter-Tuchlovice 2:1

o 11.m. Vinařice/Libušín-V.Přítočno 1:0

o 9.m. Chotětov/Horky-Nelahozeves 2:1(p)

o 7.m. Zdice-Vyžlovka 0:1

o 5.m. Uhlíř.Janovice-Chlumec/Hostomice 1:2

o 3.m. Bystřice-Poděbrady 1:0(p)

finále Roztoky-Kostelec 3:0