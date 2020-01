Jak byste zhodnotil učinkování v podzimní části soutěže?

Podle výsledků a získaných bodů nelze podzim hodnotit jinak než pozitivně. Do soutěže jsme vstoupili prakticky bez letní přípravy, což bylo v prvních třech kolech znát. Po zvládnutém zápase s Jedomělicemi, kdy jsme od páté minuty hráli o deseti a kluci předvedli super kolektivní výkon, šla naše výkonnost nahoru. Samozřejmě jsme se nevyvarovali hluchým pasážím, zejména v prvních poločasech, ale to si myslím, že k výkonnostnímu fotbalu patří.

Jaké zápasy byly nejlepší a na které byste nejraději zapomněl?

Co se týče jednotlivých zápasů, tak určitě bych nejraději zapomněl na první poločas s Lány, zde jsme nastoupili jako kdyby se měl soupeř porazit sám. Dalším ne úplně povedeným utkáním byl zápas s Družcem, kde jsme se totálně přizpůsobili hře soupeře a hráli pochodový fotbal. No a druhý poločas na Tatranu Rakovník, to bylo něco, co snad už nikdy nechci zažít! Tam opravdu nebylo nic! Ač budou kluci asi překvapeni, povedené zápasy si také pamatuji. Vyzdvihl bych zejména už zmiňovaný s Jedomělicemi, kdy kluci v deseti lidech dřeli jako koně, dále se Slaným, zde předvedli velice takticky vyzrálý výkon no a úplným vrcholem bylo domácí utkání s Hostouní, kdy každý chvilku tahal pilku. Kluci se po počátečních problémech přepnuli do rychlejšího módu a urvali vítězství.

Jak jste spokojen s jednotlivými hráči?

Všichni co mě znají, ví, že nerad hodnotím jednotlivce, fotbal je kolektivní sport, kde každý jednotlivec má svou roli a počítá se konečný výsledek. Jsem rád, že se nám podařilo dát do kupy partu kluků, která drží při sobě.

Vaše nominace na zápasy jsou poněkud specifické…

Jak už jsem několikrát zmínil, nerozdělujeme hráče na áčkaře a béčkaře. Trénujeme všichni společně a konečná nominace k zápasům je na mě. V tomto musím klukům poděkovat, vycházejí mi vstříc a má rozhodnutí respektují. Samozřejmě je to o vzájemné komunikaci, které přikládám velký význam. Snad je námi zvolená cesta správná.

Co plánujete na zimní období? Chystáte nějaké posily, bude soustředění?

Od ledna si kluci domluvili sportovní halu, takže se začali scházet ještě před začátkem zimní přípravy, kterou startujeme 21. ledna. Tréninky budeme mít dvakrát týdně na Tatranu. Čeká nás deset přípravných zápasů, ve kterých samozřejmě dostanou prostor všichni hráči, tak abychom byli připraveni jak na I.B třídu, tak na okresní přebor. Soustředění je zatím v jednání.

A co změny v kádru?

Jelikož všichni hráči, kteří za Zavidov nastoupili v podzimní části, chtějí u nás pokračovat, není potřeba nijak velkého posilování. Přemýšlíme maximálně o dvou až třech hráčích, přičemž by mělo jít především o věkově perspektivní kluky.

Je v silách týmu soutěž vyhrát? A pokud ano, přemýšlíte o návratu do I.A třídy?

Tím, že všichni kluci, kteří zde jsou, mají chuť nadále u nás pokračovat, tak si dovolím říci, že zvítězit v této soutěži v našich silách je. Každopádně je potřeba nelétat někde v oblacích, zachovat si pokoru a v zimní přestávce na sobě zapracovat tak, aby se už nikdy neopakoval druhý poločas na Tatranu. Na druhou část otázky se mi těžko odpovídá, jelikož jsme teprve v polovině tohoto ročníku. My jsme si už I.A třídu vyzkoušeli a víme, co vše to obnáší. Jsou tam pozitivní věci, jako to, že si člověk zahraje proti mnoha bývalým ligistům, na druhou stranu je tam i spousta věcí, na které musí mít člověk žaludek a nervy. Je zde spousta i dalších aspektů, které by hrály roli v našem rozhodnutí. Myslím si, že rozhodnutí necháme až pokud to bude aktuální. Nyní se těmito myšlenkami nechceme rozptylovat a plně se soustředíme na jaro.

Udělal byste něco po skončení podzimu jinak?

Po boji je každý generál a každý jsme trenérem. Umět se poučit z nepovedených věcí, tak abych neopakoval stejné chyby, to je věc, na které chci zapracovat. Jinak je spousta věcí, které lze změnit k lepšímu, ale bez toho, aniž byste nejdříve udělal nějakou chybu, k tomuto zjištění nepřijdete. Takže bych nic neměnil.

Chtěl byste někoho pochválit, nebo naopak?

Ano, chci pochválit naše věrné fanoušky, kteří nás podporují nejen v domácím prostředí, ale objíždějí s námi i venkovní zápasy a většinou nám vytváří domácí prostředí i na hřištích soupeřů! Chci pochválit Petra Čecha staršího a Richarda Štillera, kteří se suprově doplňují při koučinku mužstva v okresního přeboru. Dále chci pochválit trenéry mládeže Jardu Koce, Miloše Paula a Pavla Amlera za nedoceněnou piplačku s dětmi, čehož si nesmírně vážíme. Pochvala patří i hráčům za to, že na všechny zápasy odjíždí obě mužstva v dostatečném počtu a neopakuje se loňský podzim. Velké poděkování patří Pavlovi Šímovi, Fandovi Šmídovi a Petře Grundmannové za práci pro klub. No a v neposlední řadě chci poděkovat a pochválit všechny ty, kteří nám chodí pomáhat s pořadatelskou službou, se správou a přípravou hřiště a nebo dělají pochutiny klukům do kabiny.

Cokoliv vás napadne, co byste chtěl říct čtenářům…

Buďme pozitivní, začněme se k sobě navzájem chovat slušně a s respektem. Tím se zlepší kultura a atmosféra nejen při fotbalových utkáních. Co se týče fotbalového prostředí v okresu Rakovník, pojďme opravdu kopat za fotbal.

Miloslav Doležal