Už téměř dva týdny běží příprava fotbalistů SK Lány na novou sezonu. Tým si naplánoval také tři přípravné zápasy, z nichž dva sehraje téměř doma, tedy v sousedním Rynholci, k prvnímu však nastoupí už tuto sobotu 10. února v Rakovníku proti účastníkovi okresního přeboru Rakovnicky - SK Pavlíkov. Na umělce Tatranu se začne ve 14 hodin.

Lány - Hředle 3:1, snímek Šárky Krejčové je téměř do nějaké soutěže sportovní fotografie, zachytila hodně netradiční souboj. | Foto: Šárka Krejčová

Zatímco tým Pavlíkova je na Rakovnicku známý, zbylí dva protivníci už tolik ne. Zajímavý bude zejména střet Lánů se Zdicemi, které roky hrály I. A třídu, předloni sice sestoupily, ale v létě se jim povedlo sehnat několik zvučných posila zejména z Berouně, kde kopaly třeba i divizi. Ne náhodou jsou tedy Zdice v I. B třídě, skupině E, po podzimu první.

Ale hned o bod za nimi je béčko Králova Dvora, další lánský soupeř. Rezerva Cábelíků jako jediná Zdice porazila, to bylo hned v prvním podzimním kole. A určitě se také pokusí o postup zpátky do I. A třídy, ve které se jí však v minulém ročníku vůbec nevedlo.

Každopádně oba protivníci Lány výborně prověří, to se zdá být jistotou. Jak to bude s posledním protivníkem z přípravy, jihočeským Sepekovem, to už tak jasné není. Lány se s třetím týmem podzimní tabulky jihočeské I. B třídy C utkají v rámci tradičního soustředění, na které vyrazí před polovinou března do Milevska.

Termíny přátelských utkání SK Lány:

sobota 10.2., 14:00, UMT Tatran Rakovník, soupeř Pavlíkov

neděle 25.2., 15:00, UMT Rynholec, soupeř FK Olympie Zdice

neděle 3.3., 17:00, UMT Rynholec, soupeř FK Králův Dvůr B

sobota 9.3., UMT Milevsko, soupeř SK Sepekov