Konfrontace špičkového týmu třetí ligy a divizního celku se hrála v okrese Kladno už v týdnu a nedopadla pro papírově slabší Hřebeč nejlépe. Ve Velvarech po půlhodině hry přestala stíhat a prohrála 0:8. A to ještě Velvarští postrádali čtyři hráče základní sestavy.

Slaný by ale od druhého týmu České fotbalové ligy Hostouně takový debakl schytat nemělo. V přípravě se jeví zatím daleko lépe než Hřebeč a naopak Hostouni to nešlape jako Velvarům. Trenér Dominik Rodinger by hlavně přivítal větší kvalitu v útočné fázi.

Fotbalové Kladensko hlásí manažerské změny: Velvary, Hostouň, kdo další?

Proti Slanému by se jeho parta měla prosazovat v útoku víc a pokud ne, bude se modlit za brzké uzdravení dvojice Mládek - De Siqueira, která ovládá útočení a finální akce velmi slušně.

Slánští touží ukázat, že jejich parta nedosáhla na podzim dobrých výsledků náhodou. O to ostřeji se pustila do zimní přípravy a výsledkově i herně se týmu daří. Trenér Jiří Veselý zatím kritizuje jen úvody zápasů a slabší koncovku, jinak spíš chválí.

Každopádně by zápas měl být zajímavý a kvalitní.

Rakovník - Tuchlovice s hvězdou?

Ve stejném čase, jen o pár kilometrů dál, se popasují SK Rakovník a Tuchlovice. Na umělce Tatranu jsou paradoxně větším favoritem hosté, kteří hrají krajský přebor a jsou v něm druzí stejně jako Rakovník v I. A třídě.

S Tuchlovicemi se pustil do přípravy jejich slavný odchovanec Zdeněk Folprecht, který jako malý kluk zamířil přes sousední Stochov do Sparty, prošel její mládežnickou základnou a pak jako dospělý několika ligovými kluby. Nejlepší roky prožil asi na Žižkově a v Liberci, zahrál si v zahraničí.

Zavidov v akci. Přes neřešitelnou situaci potápějící se škuner nikdo neopustil

Na podzim zkusil pomoci Kladnu v divizi, ale týmu se moc nedařilo, Folprechtovi se narodilo dítě, a protože staví v Tuchlovicích dům a má náročnou práci glosátora víkendových televizních zápasů, vrátil se domů.

S oběma víkendovými soky jsou spjatí i další hráči. Brankář Radek Zach na podzim Tuchlovicím pomohl, nyní se však vrátil do mateřského SKR. A stoper Petr Duchoň roky hrál za Rakovník i ČFL, nyní je oporou Tuchlovic.

O to víc bude sobotní příprava zajímavá. Začíná se v 10:00, přijďte se mrknout.