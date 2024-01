Neuvážené kroky bývalého vedení, které drželo třetí ligu i bez kvalitní finančního zabezpečení, stáhlo slavný fotbalový klub SK Rakovník skoro na dno. Na takového dno, že hrozila insolvence a konec jednoho z nejstarších, už 120 let existujícího fotbalového klubu. Nyní má výkonný výbor pro fanoušky dobré zprávy.

SK Rakovník - Jíloviště | Video: Deník/ Rudolf Muzika

V roce 2022 se SK Rakovník ocitl na pokraji klinické smrti. Klub dlužil věřitelům jeden a půl milionu korun a nově zvolený výkonný výbor bojoval co to šlo, aby zamezil vyhlášení insolvence, od které stál vlastně jenom hodiny.

„Díky sponzorům, osekání výdajů, vlastním prostředkům a ochotě věřitelů jsme naštěstí nemuseli zavřít krám,“ přibližuje vedení SK Rakovník ve své novoroční zprávě na novou zářících klubových stránkách.

Rakovník najel na nekompromisní úsporný režim. Možná nejvíc se týkal A týmu mužů, který dobrovolně vedení stáhlo do I. A třídy a nastupovali za něj pouze kluci, kteří byli ochotni bojovat zadarmo, což je v dnešní době i v této krajské soutěži spíš úkaz.

Ač vedení vyměnilo dvakrát trenéra, Jiřího Kučeru a pak po záchraně soutěže také Petra Vecku, jim i jejich spolupracovníkům nezapomnělo poděkovat, protože v těžkých momentech podali Rakovníku pomocnou ruku a bez nich by klub spadl do I. B třídy – tak nízko ve své historii ještě nebyl.

Loni se finanční situace začala obracet, klub už získal i nějaké posily a pod vedením nového trenéra Jaroslava Hamouze nečekaně vystoupal až na druhé místo tabulky.

V týmu hrají prakticky jen kluci z Rakovnicka nebo se vztahem ke klubu, zvýšila se konkurence, to vše klub pozvedlo. A i když už konečně SK Rakovník přestal splácet 100 tisíc korun měsíčně věřitelům, stejně do budoucna žádné velké nákupy nechystá, spíš hodlá vsadit na svoje mladé. A když někoho zvenčí, tak jednoho dva zkušené hráče, kteří budou zapadat do týmu nejen herně, ale také charakterově.

„Reálně si myslím, že skládat kádr na postup můžeme v tomto roce,“ napsal ve své správě předseda Miroslav Jirásek.

Výkonný výbor mákl. S dluhy, hráči, i trenéry

Kdo vlastně za obrodou slavného fotbalového klubu stojí? Členové výkonného výboru si jmenovat zaslouží, protože hlavně oni mákli a v těžkých chvílích doslova holýma rukama tahali horké kaštany z ohně. Ať už to byli právě dnešní předseda Miroslav Jirásek, Marek Pavlík, Jan Mudra, Petr Kýzl (vystřídal ho brzy Zdeněk Žihla) a Jiří Mareš. Blízkým spolupracovníkem výboru se navíc stal Pavel Kryštof, který se velkou měrou podílí na dennodenním chodu klubu. Poslední personální změnou ve vedení byl odchod Jana Mudry loni v listopadu a jeho nahrazením Alešem Hamouzem. Mudra odešel hlavně proto, že má hodně svých povinností a klub je z nejhoršího venku.

Co přesně se vedení za necelé dva roky povedlo v číslech? Je toho dost!

Dluh se snížil z 1,5 milionu korun na 200 tisíc.

Klub má o tři mládežnická mužstva navíc, zrušil jen béčko dospělých.

V roce 2022 měl klub 97 dětí, teď jich má 180!

Trenérů měl 134, nyní je jich 23.

Postoupil dorost, žáci jsou v čele

V mládeži šel SK Rakovník skutečně výrazně nahoru. Před dvěma lety založená přípravka pod vedením Milana Doška má místo původních 46 dětí už 76! Starší žáci pod vedením trenérského týmu Milana Poláka (s Miroslavem Trešlem a Jaroslavem Bulířem) senzačně vyhráli podzimní část krajského přeboru, to samé pak mladší žáci pod vedením trenérů Jiřího Holého, Františka Kalaše, Jakuba Klímy a Daniela Devery.

Dorosty jako nováčkové kraje, kam je dostal kouč Libor Šíma, hrají v horní polovině tabulek a nemusí se bát sestupu.

V tomto roce klub zřejmě jmenuje i šéftrenéra mládeže, jenž bude na všechny kategorie dohlížet a hlavně vytvoří koncepci rozvoje dětí a vzdělávání trenérů.

Teď přijde velká demolice

V areálu SK Rakovník právě nyní začala velká rekonstrukce. Současně zde budou až do 15. března probíhat dvě stavby - demolice staré kamenné tribuny a buňkových kabin. Plánuje se i výstavba montované tribuny a nových buňkových kabin.

A na závěr…?

SK Rakovník toho stihl hodně. Zastavil pád, který se zdá ničivý, a postupnými krůčky jde nahoru. Všechna fakta, výsledky a další čísla však ukazují, že tohle je cesta po nesešlapaných schodech, a byť to do horních pater bude ještě chvíli trvat a vezme to hodně energie, může pak pohled pod sebe být příjemný.

Hodně štěstí!