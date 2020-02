N. Strašecí – V. Dobrá 2:1

V prvním poločase se novostrašečtí fotbalisté nedostávali k nebezpečným situacím před soupeřovou brankou a naopak sami po půlhodině hry inkasovali, když se hostující útočník ocitl sám před Haužvicem a nedal mu šanci – 0:1.

Ve druhém poločase sáhli trenéři domácích ke třem změnám a vyplatilo se. Do utkání naskočivší asistent J. Mrázek dostal po výborném presinku Hartmana s Nováčkem a Holubem na hranici šestnáctky nabito a placírkou ála T. Henry srovnal skóre na 1:1. Mžourek mohl Novostrašecké poslat do vedení, ale sám před gólmanem neuspěl. Přesto se hráči Sokola dočkali, když J. Mrázek prodloužil na přední tyči centr Tlustého a Elsnic uklidil míč na zadní tyči do prázdné branky – 2:1.

„Byl to klasický první přípravný zápas. V první půli jsme hráli dlouho bez pohybu, zbytečně jsme drželi míč. Ve druhé jsme zvedli nasazení, přidali na důrazu a dostali se i do šancí. Každopádně zápas svůj účel splnil. Kluci dostávají již dva týdny docela kapky. Věřím, že se nám slušná tréninková morálka vyplatí,“ řekl k přípravnému zápasu hrající asistent mužstva Nového Strašecí Jan Mrázek.

Branky Nového Strašecí: J. Mrázek, Elsnic. Poločas: 0:1.

Sokol Nové Strašecí: Haužvic (na zkoušce z Rynholce) – Mžourek, Tlustý, Elsnic, Titlbach (50. Ducár) – Bejbl (46. Jemelka), Hartman, Gregor (50. J. Mrázek), Nováček – L. Mrázek, Holub.

Miloslav Doležal