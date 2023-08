Dušička je zpátky, Čistá zase řádí. Co další pohárové mače?

Po roce se vrátil do sestavy fotbalistů Čisté skvělý střelec Ondřej Dušička a hned je to na výkonech znát. V poháru Dušička nastřílel čtyři góly do sítě Jesenice a poslal svůj celek dál. Překvapení se zrodilo v Šanově, který vypráskal Pavlíkov.

Ondřej Dušička, kanonýr Čisté je zpět! | Foto: archiv O. Dušičky