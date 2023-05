Středeční podvečer bude v okrese patřil i zajímavým fotbalovým zápasům. Na Novostrašecku je vrcholem důležitý záchranářský souboj I. A třídy mezi Novým Strašecím a Podlesím, na Městském stadionu S Rakovník se pak chystá finálový duel Poháru OFS mezi Pavlíkovem a Lišany. Na obou místech se začne v 18 hodin.

Pozvánka na finále okresního fotbalového poháru OFS | Foto: se souhlasem SK Pavlíkov

Ve Strašecí bude k vidění souboj čtrnáctého a třináctého týmu tabulky, které mají shodný počet 24 bodů. A je jasné, že tady bude k vidění zápas doslova na krev. Domácí tradičně bojují se sestavou, na jaře mají skutečně málo hráčů a termín uprostřed týdne komplikují kromě zraněních i zaměstnání. Trenér Radim Suchánek však ví, o co kráčí. "Je to hodně důležité utkání vlastně o šest bodů. Přiznám se, že jsem Podlesí sledoval a musím říci, že lepší tým jsem v soutěži na jaře neviděl," uznal kvality soupeře, přesto by ho chtěl porazit.

A kdo je favoritem pohárového finále? Spíše borci Pavlíkova. Na posledy sice ztratili výhru v Zavidově, ale na jaře hrají z celého okresního přeboru nejlepší fotbal a poskočili už na páté místo tabulky. To Lišany jsou až desáté, naposledy doma padly s Jesenicí, ale podceňovat je také nejde. Na finále poháru se tým těší a chce ukázat, že do počtu nebude.

Zápas na Městském stadionu v Rakovníku bude řídit jako hlavní Jan Červený, na čarách mu budou asistovat Vladimír Týče a Jan Husák Jan. Delegátem je ligový arbitr Milan Vyhnanovský.