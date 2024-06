Bývalý prvoligový hráč Kladna a teď už roky opora Mšece/Nového Strašecí Patrik Svoboda utrpěl po srážce s mladým brankářem zlomeninu lýtkové a holenní kosti. Hned ten samý den byl operován.

Prožil a prožívá velké bolesti, ale oba aktéři souboje se spojili a marod Pražákovi, který mu do špitálu poslal vzkaz k brzkému uzdravení, nic nezazlíval. "Byl to souboj a dopadl špatně," odepsal "Soda", kterému všichni přejí brzké uzdravení a co nejrychlejší návrat na trávník i na kurty, protože výborně hraje tenis a teď přijde o turnaj, který pravidelně pořádá a patří k nejlepším.

Jak už to bývá, byla to obrovská smůla. Svobodu tahal zadní stehenní sval a chtěl jít dolů už v poločase. Měl v hlavě, že by rád nastoupil v příštím kole ve Lhotě a ukončil tam kariéru. "Trenér Honza Mrázek mi řekl, ať ještě chvíli vydržím, měl jsem být na hřišti už jen pět minut. Pak se odrazil balon, já po něm šel, ale srazili jsme se s brankářem a pak už nevím nic, jenom se mi vybavuje obrovská bolest. Jakoby mě přejel kamión," popisoval Svoboda zlé okamžiky.

Přitom je podsaditý a má nohy jako dva buky, silné. Nikdy nevěřil, že by utrpěl takovou zlomeninu. "Tohle jsem si říkal, že mi nehrozí. Zprvu to také vypadalo jen na lýtko, ale po rentgenu bylo jasné, že zlomená je také holenní kost a lékaři ve Slaném měli jasno: rychle na sál."

Už předtím ale panovalo na vranském hřišti souznění hráčů. Svobodovi spoluhráči kamaráda obstoupili, chytili za ruce a povzbuzovali. Pomáhali i Vraňáci, třeba střelec Tomáš Kubík má ke Svobodovi blízko, vždyť spolu jako mladí kluci sázeli góly za SK Kladno. Sanitka přijela za 20 minut, ale Svobodovi se zdálo, že uplynuly dvě hodiny…

"Když mě operovali, umrtvili mi jen spodní část těla, takže jsem slyšel kladívka a vrtačky. Nic příjemného, ale celkově musím říci, že péče doktorů i personálu ve slánské nemocnici je perfektní, moc všem děkuju," vzkazuje ze špitálu.

Svobodu úraz zasáhne i v soukromém životě. Pracuje ve firmě s hasící technickou Fass, jeho šéf Míra Porš mu ale slíbil podporu i to, že mu najde takovou práci, aby vše dokázal zmáknout. Bude to potřebovat, protože do nedávných třicetin si platil pojištění, ale protože ho nikdy nevyužil, zrušil ho. Takhle teď přišel o obrovské peníze…

Trápení mu zdaleka nekončí. Nejprudší bolesti za nějakou dobu pominou, ale za dva a půl měsíce čeká Svobodu další zákrok, vyndání šroubů. Do té doby nesmí na nohu došlápnout, a tak ho čeká krušné léto.

Přesto chce zůstat pozitivní. S fotbalem prý na 99 procent končí, ale u sportu zůstane. A jako ředitel se na svůj blížící se tenisový turnaj prý určitě vypraví. I kdyby se na umpire měl vyškrábat nebo nechat zvednout jeřábem…

Takže Soda, drž se a hlavně se brzo uzdrav!