Ještě na jaře dělily fotbalové celky SK Rakovník a FK Louny dvě soutěže,. teď to ale bude fifty fifty - jen v jiném kraji. I proto byla generálka dobrou prověrkou pro oba a lepší v ní byli domácí hráči, kteří si cestu k výhře 3:1 proklestili hlavně výkonem do přestávky.

První poločas vyhrál Rakovník 2:0 brankami dorostence Alexije a Červeného. Po přestávce sice silný výběr Loun, jenž by se brzy rád vrátil do divize, snížil po rohovém kopu, ale vyrovnat se mu nepovedlo. Domácí dobře bránili a v závěru po odraženém centru vypálil zpoza vápna Pucholt a jeho sražená rána skončila v síti.

Asistent trenéra Rakovníka Jakub Hamouz byl spokojen, zápas přinesl domácím to, co potřebovali. "Byla to výborná prověrka proti ambicióznímu celku, který disponoval výbornými individualitami. My jsme pilovali věci, které nacvičujeme v tréninku a celkem se nám to dařilo," chválil Hamouz tým, který se nyní chystá na dalšího těžkého soka. Už přece půjde o body!

Ač jsou Psáry také nováčkem krajského přeboru, mají v kádru skvělé fotbalisty. "Už si na ně připravujeme taktiku. V zimě se nám povedlo je v přípravě porazit a v neděli se o to pokusíme znovu, i když to bude těžké. Každopádně do soutěže jdeme s pokorou, ale nebojíme se," dodal Jakub Hamouz.