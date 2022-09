Kdy se ve vás zrodila myšlenka, že byste mohla být fotbalová trenérka?

S myšlenkou trénování jsem koketovala už nějakou dobu. Občas, když nemohla naše trenérka v Pavlíkově na trénink, tak jsem to za ní vzala. Bavila mě práce s týmem. Když pak přišla možnost vést přípravku, moc jsem neváhala.

Jaký trenér ve vás nechal stopu a na koho vzpomínáte při vlastních trénincích?

Největší ovlivnění přišlo asi za mého působení v pražské Dukle, kde jsem se i já nejvíc fotbalově posunula. Především jsem viděla, že se dá trénovat i trochu jinak než na co jsem byla zvyklá předtím. Pak samozřejmě velké ovlivnění přišlo na kurzu trenérské licence.

Pavlíkovská Čechová prožila léto ve vysněné Spartě. Proč se vrátila?

Jakými kurzy jste prošla a co vás v blízké budoucnosti čeká?

Zatím mám za sebou kurz trenérské licence FAČR C a pokud mi to časové možnosti dovolí, ráda bych v nejbližší době absolvovala UEFA C licenci. Pak možná i další, kdo ví?

V průběhu podzimu 2021 skončil trenér Tomáš Loder u rakovnických děvčat. Kdy jste tedy tým převzala a jak hodnotíte dosavadní práci svých svěřenkyň?

Když jsem k týmu přišla letos v lednu, děvčat bylo 12. Mé působení jsem zahájila zimní přípravou a na jaře se odehrálo asi dvacet utkání. Posun je na holkách vidět každým zápasem, ovšem stále nás čeká mnoho práce.

FK Rakovník nehrál pouze dívčí fotbalovou soutěž, ale také okresní žákovskou. Jak byste zhodnotila předchozí půlrok?

Po půl roce se mi sezóna těžko hodnotí. I tak si myslím, že ke konci už byl vidět jak herní, tak výsledkový posun. Hrály se souběžně dvě soutěže, v okrese mladší žáci, kde se holky umístily na sedmém místě a ve 2 .lize starších žákyň byly šesté.

Asi není lehké vést děvčata ve věku 12-14 let, jste na to sama nebo máte k ruce nějakého asistenta?

Občas je to složitější, protože s nimi mlátí puberta, ale myslím, že to společně zvládáme. Důležité je, že holky chtějí pracovat a zlepšovat se. Na tréninku jsem většinou sama, ale o zápasy mi pomáhá Honza Valdhans, který byl k ruce i předchozímu trenérovi.

Pavlíkovské Lvice nadělily Varům bůra

V posledním týdnu srpna bylo na programu soustředění, zúčastnily se ho všechny hráčky?

Soustředění proběhlo od neděle do středy, kdy jsme se každý den scházely na Tatranu. Kromě omluvených hráček z důvodu nemoci se zúčastnily všechny a hodnotím ho jen pozitivně. Makalo se, užily jsme si i zábavu a hlavně holky byly spolu, což je i pro fungování týmu velmi důležité.

Jak bude vypadat nová sezóna? Nastaly nějaké změny od vedení FAČR?

První zápas máme 11. září na domácím hřišti na Tatranu. Stejně jako minulou sezónu budeme účastníky 2. ligy starších žákyň pouze s nemalou změnou, že se bude hrát na celé hřiště 10+1. Pro představu: předchozí sezónu se hrálo 7+1 na zkrácené hřiště o vápna.

Máte vůbec na velký fotbal dostatečný počet hráček? Jaké si pro nadcházející rok dáváte ambice?

Momentálně mám čtrnáct děvčat, což je velmi málo. Doufám, že se nám ještě povede nějaké hráčky přivést. Ambice určitě mám, především se posunout zase víc po fotbalové stránce a zlepšit výsledky.

Rakovnický Mek Gym nabízí pohyb jako životní styl

Určitě bude potřeba sehnat další fotbalistky, máte v plánu nějaký náborový trénink?

Rádi bychom rozšířili tým FK Rakovník o nové tváře. V případě zájmu děvčat ročníku 2008 a mladší si mohou přijít, podívat se nebo si rovnou zatrénovat každé pondělí od 16:45 na stadion Rakovník na Šamotku nebo na tel. č. 731 863 073 se můžeme blíže domluvit, popřípadě jim odpovím na případné dotazy.