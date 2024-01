Fotbalová valná hromada už dnes, budou na tu příští mít přístup všichni?

Valná hromada Okresního fotbalového svazu Rakovník se uskuteční už dnes 18. ledna od 18 hodin v Kulturním centru Rakovník. Není volební, ale měla se by se zde odsouhlasit zásadní změna stanov, která by nepřipustila, aby příští rok nemohli na už volební valné hromadě hlasovat všichni účastníci. To se minule nepovedlo.

Finále okresního poháru OFS Rakovník: Lišany (v zeleném) zdolaly Pavlíkov 1:0. Předseda OFS Libor Zeman při předání poháru. | Foto: Alžběta Brabcová