Co je vlastně fotbalgolf ? Jde o mladý, dynamicky rozvíjející se sport určený pro všechny věkové kategorie, od dětí, přes dospělé až po seniory. Hraje se na hřišti podobném golfu, které má 18 jamek, ve vzdálenosti 25 - 200 metrů od výkopiště, zahrnující přírodní či umělé překážky, podobné třeba minigolfu. Hráči se snaží na co nejméně dotyků (kopů) dostat fotbalový míč do jamky o průměru 55-65 cm.