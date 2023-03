Na Zátiší byla tráva hlavně v první části zmrzlá a fotbalu rozhodně neprospěla. Postupem doby se ale hřiště lepšilo a s ním i výkon Rakovníka, který nastřílel tři branky zkušenými plejery Severinem, Schwendtem a Kotaskou. Co je horší, zranil se gólman Tomáš Pešek a pár týdnů bude mimo.

„Kluci z vedení už to řeší. Z Lubné máme na zkoušce Adama Dunaje, do Zavidova jsme ještě nepodepsali Radka Zacha. Uvidíme, jak to dopadne,“ netuší zatím trenér SKR Petr Vecka.

Zavidov uhrál se Zdicemi remízu, Na Máchovně padlo šest branek

Ten v duelu s Vraným ustoupil z nového systému 4-3-3, který hráči nemají ještě zažitý a zkoušel trochu jiný 4-3-1-2. „Nechtěl jsem, aby se kluci zbytečně trápili, když to ještě nemají pod kůží. Nakonec se to osvědčilo, i když do přestávky jsme nehráli dobře a navíc byl špatný terén. Po změně stran už to bylo lepší, nicméně Vraný odpadlo fyzicky a moc nás neprověřilo,“ litoval Vecka, jehož tým kvalitnější soupeře nesehnal. „Začali jsme s tím pozdě a víc nás prověřila jen Dobrovíz. Hraje nízkou soutěž, ale má výborné hráče.“

Co s týče nových hráčů, jediným by mohl být Makedonec Filip Naceski, u něhož však vedení ještě řeší potřebné dokumenty. Z dorostu si Vecka vytáhl Jáchyma Pavlíka, naopak Jiří Sabou se vrátil do Dukly a ta ho obratem poslala do Radotína hrajícího Pražský přebor.

Změny v kádru spojují Rakovník i Vraný, také Sokol totiž zatím žádné nehlásí a mít asi nebude. Návrat domů do Roudnice ohlásil jen Tajč, ale toho Vraný prý nepustí, hráč tak může být půl roku bez fotbalu.

Tuchlovice mají po generálce. Do jara půjde okleštěná sestava, střelec chce pryč

Trenér David Cimrman je navíc naštvaný, jak se vyvíjí zimní příprava. Hráči nechodí trénovat ať už kvůli práci, nemocem, zraněním. „Nesejde se nás víc než deset na tréninku, pěkně mě to štve. A jestli jsem po podzimu vyhlašoval útok na bednu, teď se bojím, abychom nehráli o záchranu,“ žehrá kouč, jemuž také v Rakovníku chyběli minimálně čtyři hráči, kteří by byli v základu. Včetně kanonýra Kubíka. „Byl na rodinném výletě, příští týden snad už bude,“ vysvětlil Cimrman a zhodnotil i samotný duel. „Začátek byl o zdraví, strašně to klouzalo. Postupně se to lepšilo a Rakovník ukázal svou kvalitu. My budeme muset přidat,“ je jasné trenérovi Vraného.