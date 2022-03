Proč jste se rozhodl v prvním jarním kole jít s píšťalkou do akce? Dlouho jsem přemýšlel, jaký signál a obsah sdělení by komise rozhodčích ráda před jarní částí vyslala hráčům, rozhodčím, oddílům a široké fotbalové veřejnosti. Nakonec jsem se rozhodl, že nejlepší a nejvíce vypovídající bude, když odřídím jedno z našich utkání prvního kola. Chceme všem ukázat, že rozhodčím a komisi jde o maximálně spravedlivý přístup pro všechny a rozhodně se za naše výkony a rozhodnutí nebudeme schovávat.

Etická komise si vás předvolala, o co v tomto případě jde?

Já dlouho uvažoval, jestli nebude lepší, abych se do vyřešení případu pozastavilo moje předsednictví v komisi rozhodčích. Jenže sám bych zpochybnil, co jako komise prosazujeme. Nechci předjímat věci budoucí, zvlášť když nemám pochybnosti, že bych se jakkoliv provinil. Doufám, že se toto nedorozumění vysvětlí a v opačném případě budu tvrdě hájit svou pověst jako hájím každou nespravedlnost, o níž se dozvím.

V neděli ráno jste řídil zápas Kosoř – Velim,. to s tím nemá nic společného?

To se toho vůbec netýká. Nicméně v posledních týdnech jsme při několika přípravných nebo pohárových zápasech vnímali vzrůstající tlak na rozhodčí. Proto jsem se rozhodl, že poprvé a naposledy budu řídit zápas krajského přeboru a vybral jsem takový, který naposledy přinesl hodně emocí a máme ho na seznamu rizikových.

Nešlo jen o gesto?

Gesto to rozhodně není. Spíš jdu s kůží na trh. Nazvěte to jak chcete, my chceme prostě klubům tímhle dokázat, že nám jde o jasnou transparentnost. A věřím, že to poznají všichni rozhodčí, hráči, činovníci, trenéři i fanoušci.

Jak jsou vůbec rozhodčí připraveni na jaro, zvládli poslední testy?

O minulém víkendu jsme měli dva semináře, které jsem tentokrát rozdělil na dvě krajské části. Jedna se konala v Královicích u Slaného a druhá v Mladé Boleslavi. Rozhodčí absolvovali mimochodem úžasnou přednášku lektora pravidel Karla Vyhnala o změnách v pravidlech. Ve druhé části museli zvládnou testy a přestože jsme nasadili mimořádně těžké, zvládli to.

Kdo nejlépe?

Asi nemá cenu říkat, kdo lépe a kdo hůř. My to letos pojali tak, že i rozhodčí musí tvořit tým, aby zápasy zvládali. Jeden se prostě musí spolehnout na druhého. A i v testech jsme to takhle udělali, kluci mohli na vypracování otázek spolupracovat. Tam, kde to udělali, měli lepší výsledky. A v podstatě o to také šlo, aby viděli, že týmovost jim pomůže. Týmově se snažíme chovat i my v komisi a celý výkonný výbor. A za rozhodčími budeme týmově stát, což pochopitelně neznamená, že nepojmenujeme chyby, jichž se dopustí.

Kolik vůbec má Středočeský kraj připravených rozhodčích a delegátů? Jejich dost, protože na podzim to bylo na hraně?

Podzim byl opravdu extrémní. Kluci pískali i šest zápasů za víkend a to je neúnosné. Už je to nebavilo, jezdili na zápasy naštvaní, utahaní. A šest se jich dokonce zranilo. Domluvili jsme se, že takhle to dál nejde. Stavy jsme doplnili hlavně mladými rozhodčími z okresů, i když s tím pochopitelně ne všude souhlasili. Jenže v tomhle případě je prostě dole držet nemohou, to nejde. Jediným měřítkem je přece kvalita. Máme tedy šestnáct nováčků a celkem 120 rozhodčích. Delegátů je šedesát, čtrnáct je nových.

Ty jste sehnali kde?

Razím filozofii, že pokud pro nás nějaký rozhodčí píská iks let, tak mu po skončení kariéry není fér říci: Sbohem a měj se. Proto jim dám šanci, aby se naučili delegátské řemeslo a rádi jejich zkušeností využijeme takhle. Dvakrát tu nabídku neopakuji, i proto, že jsem přesvědčen, že patříme mezi nejsilnější kraje a je svým způsobem poctou tady řídit nebo dozorovat zápasy.

Vedení SKFS sehnalo rozhodčím další sadu dresů, modrou, proč?

Měli jsme s tím problémy, někdy to nešlo skloubit tak, aby rozhodčí neměl jinou barvu než jeden z týmů. A tak musíme poděkovat SKFS, že nám modré opatřilo.

