SK Pavlíkov – FK Baník Most – Souš 1:2 (0:0)

Své dovednosti hostující protihráčky předváděly od úvodních minut, když byly úspěšnější především v osobních soubojích. Po několika minutách se hra vyrovnala a ustálila uprostřed hřiště. Velkou příležitost k otevření skóre měla Pázlerová, ale její střela mířila pouze do míst, kde stála připravená gólmanka. Po pohledné kombinaci volila Řenčová v ideální pozici místo střely přihrávku na obsazenou Ketmanovou. Na druhé straně hostující útočnice hlavičkovala nad.

Ve druhé půli Lvice dál doprovázela nepřesnost a špatná myšlenka v konečné fázi. V 55. minutě přišel trest po individuální akci a střele, na kterou Hyková nedosáhla - 0:1. Čtyři minuty na to dokázala Hajnová odpovědět, když odražený míč poslala přesně k tyči 1:1. Po hodině hry však opět Souš udeřila, tentokrát využila špatné komunikace mezi stoperkami - 1:2. V závěru utkání měla Hajnová opět na noze odražený míč, ovšem netrefila ideálně.

Trenérka Veronika Bártová byla smutný: „Byl to vyrovnaný a bojovný zápas. Nás ale stále trápí koncovka, nedokážeme správně vyhodnotit situace před brankou. Je to naše první prohra v této sezoně a bohužel naprosto zbytečná. Mrzí mě to i vůči divákům, kteří nás přišli podpořit ve velkém počtu. Ráda bych všem fanouškům chtěla poděkovat za přízeň v podzimní části sezóny.“

SK Pavlíkov: Hyková – Churanová, Brabcová A., Pázlerová, Andrová – Feherová, Brabcová B. Čechová, Řenčová – Ketmanová, Hajnová. Hokejově střídaly: Čadková, Polcarová, Abdellatif