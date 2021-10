Kdysi jako malý kluk začal v SSM Zátiší, ale žáky tam brzy zrušili a organizovaně pak hrál po pauze až v Kounově. Šikovného gólmana si brzy všimli v SK Rakovník a mířil za první větší změnou. Do áčka mužů to sice nedotáhl, i když párkrát byl na lavičce (záda kryl třeba B. Kochovi). Chytal však kraj za béčko SK Rakovník, a hlavně za Zátiší, které pomohl dostat až do B třídy. „V devadesátém třetím jsem šel do Pavlíkova a deset let jsem tam vydržel. I tam jsme se pohybovali mezi okresem a B třídou. Už jsem ale chtěl pomalu končit, když mi kamarád Jirka Kučera nabídl, že pokud chci někde chytat ještě pohodu a mít dobrou partu, tak ať jdu do Městečka. Měl pravdu,“ noří se do vzpomínek dnes sedmapadesátiletý Stanislav Jansa.

Bylo mu čtyřicet a velmi brzy se jeho kariéra měla zásadně pootočit. V Městečku totiž parta byla, ale tehdejší trenéři si s týmem nesedli. A tak bafuňáři začali přemlouvat Jansu, ať mužstvo přebere. Stalo se a byl to od obou stran dobrý tah!

Mužstvo mělo kvalitu, kolem elitních futsalistů se nabalovali další a další dobří kopáči a pod vedením Stanislava Jansy klub došel po třech letech až do B třídy. V ní borci jako Bestajovský, Urban nebo Šnídl proháněli i elitu, do podhradí Křivoklátu nejezdil nikdo pro body. „Byla to asi nejlepší éra, výborný tým, drželi spolu i mimo hřiště. Po pěti letech jsme sice sestoupili, ale ještě jsme jim jednou ukázali a vrátili si. Teď už jsme zpátky v okresu, ostudu neděláme ani tam. Bude ale těžké, aby se jednou vrátil tak silný tým, jaký tu byl,“ myslí si Jansa.

Sedmnáct let na jednom místě, to nutně přináší také třecí plochy. Standa Jansa o nich mluvit nechtěl. Přestože vedl silné osobnosti i reprezentanty, ostrých slovních výměn prý bylo hodně málo. A kolikrát ho chtěli výboři odvolat? „(smích) Kdepak, tady to je spíš jako v té pohádce o tom převozníkovi. Dokud si za sebe neseženu náhradu, nepustí mě! A to jsem párkrát odejít chtěl, ale pokaždé mě zase přemluvili.“

Co se týče trenérského rukopisu, nedělá kolem něj vědu. Řídí se tím, co se naučil v kariéře a co odkoukal od svých trenérských vzorů. Takovými byli třeba už nebožtík Josef Bok, táta i syn Weisovi, v dorostu Krob, na Zátiší Jiří Chládek. „Bylo jich víc a všem dík, ale tihle mě ovlivnili nejvíc,“ povídá muž, který šel i do posledních voleb do okresního svazu. Chtěl změnu. „Nicméně na Rakovnicku asi spíš převládl názor, že změny nejsou třeba. A možná si to protistrana lépe obšlápla. Víc to asi nemá cenu komentovat,“ dodává, ale tak trochu oslím můstkem se k tématu vrací na otázku, jaký ještě má fotbalový sen. „Jeden mám, ale asi nedostižný: aby byl fotbal od nejvyšší do nejnižší úrovně čistý, aby se o výsledku rozhodovalo na hřišti. Je v něm moc peněz a to nedělá dobrotu,“ dodal Stanislav Jansa.