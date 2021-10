Pochází sice přímo z Rakovníka, ale Tatran nebyl jeho prvním klubem, byť tam strávil dlouhé roky. První krůčky dělal ale v Lišanech, kam jezdil za babičkou a dědou. „V necelých sedmi letech mě vzal do klubu děda. Hřiště bylo u hospody, to se přitahuje. A mě fotbal chytil,“ vzpomíná Petr Vecka, vynikající stoper.

Tak dobrý, že si ho dvakrát před rokem 2010 vyžádalo i Nové Strašecí, které tehdy hrálo výš než jeho Tatran, kam z Lišan brzy přestupoval. Zahrál si také rok v Německu za míšeňský Meißner SV 08 a pak až do loňska bojoval za Tatran v divizi.

V červenci se stal novým GTM pro okres Rakovník a rozhodl se: v sedmatřiceti už divizní kariéra není pro něj. Navíc se mu úplně nelíbilo, jak se na Tatranu věci vyvinuly, že tým je stále slabší a stále do něj dojíždí víc a víc hráčů z jiných krajů.

„Raději se věnuji trénování dětí a doma malé devítiměsíční dceři. I to byl důvod, proč jsem nechtěl pokračovat. V podstatě jsem rád, že jsem skončil včas, protože se mi nelíbí, jakým směrem se klub ubírá. Za mě by bylo lepší vložit prostředky třeba do mládežnických trenérů. A hrát v mužích klidně nižší soutěž, ale s větším počtem místních fotbalistů,“ říká persona, s níž určitě v okrese souhlasí řada dalších lidí „od fochu“.

Hrát ještě chodí, občas za béčko, u fotbalu však pokračuje hlavně jako trenér mládeže na Tatranu a stal se také zmíněným GTM. Aktivitu vyvíjí už nějaký čas i na mimofotbalovém poli, založil totiž spolek Děti a pohyb. Už třetím rokem do něj získává ve spolupráci se školkou v Rakovníku děti a učí je tady sportovní všestrannosti.

„Byl jsem překvapen, kolik se jich hned od začátku přihlásilo, museli jsme dokonce počet i zastropovat na třicet dětí. Výhodou je, že se mnou chodil i trenér minipřípravky na Tatranu Honza Čech a aerobičky Šárka Stříbrská a Monika Šímová. Jeli jsme původně pět sportů, teď jich máme už sedm. Když jsme to spouštěli, tak se mi lidé ptali: Proč? Odpovídal jsem, aby se děti hýbaly. Bylo to nutné před covidem a ještě víc teď,“ má jasno Petr Vecka.

Fotbalista a sportovec, pro něhož byla důležitá kariéra hráče, ale protože chtěl u sportu zůstat, věnuje se dětem. V dnešní době to je víc než nutné, zdá se.