Hředelský trenér Jan Sklenář nemá zrovna lehké spaní. Jarní část I. B třídy klepe na dveře, ale v jeho plánech na skladbu sestavy fotbalového FK schází hned čtyři hráči, které by si na lístek s největší pravděpodobností zapsal.

Hředle se Zavidovem...

Už nějakou dobu schází Hředlím kapitán a režisér hry Jan Sláma i nejlepší útočník Denis Scott Bechner. K nim o víkendu přibyli David Mrázek a Jan Vitner, a tak prohra 0:3 (0:0) s Mladoticemi nebyla zdaleka tím nejhorším, co trenér musel skousnout. „Zdravotní problémy našich hráčů jsou pro mě noční můrou, doslova nás kosí. Snad se do zahájení soutěže dáme nějak zdravotně dohromady,“ modlí se Jan Sklenář.

Jestli mladý Rudolf Hrušínský v jedné výborné české komedii praví: „Já přijdu, až nastavjej zrcadlo“, pak Mladotice ho Hředlím nastavily docela nekompromisně. Tým z plzeňské B třídy byl lepší, a to zejména ve druhém poločase, když v prvním ještě domácí na umělce Tatranu aspoň vzadu stíhali. Po přestávce už ani to ne, když je oslabila zmíněná zranění Vitnera a Mrázka. Kdyby Mladotičtí netrefovali výborného Bečiroviče nebo okna příbytku pánaboha, bylo by skóre podstatně rozdílnější než 0:3.

„První půle jakžtakž dozadu, dopředu vůbec nic. Druhý poločas byl již zcela v režii Mladotic. Vůbec v ničem jsme se nechytali a nedokázali si přihrát více jak dvakrát za sebou,“ uznal zklamaný Jan Sklenář.

Hředle: Bečirovič - Pelc, Mrázek, Dav. Minařík, Somol - Tittelbach, M. Vitner, T. Vitner, Malecký - A. Vitner, T. Čuda.