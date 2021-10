Traverza se dostala do jarního finále díky tomu, že v každém z obou poločasů dokázala skórovat. Vítězný zásah patří Vitnerovi (33.), v 80.. minutě vše jistil Hladký. Před stovkou diváků řídil rozhodčí Kozák. Druhého finalistu určí semifinále mezi Roztokami a Pavlíkovem, které se odehraje 28.10. 2021.

Na Den české státnosti bylo na programů několik fotbalových dohrávek a také semifinále poháru OFS, v němž Lišany přivítaly Hředle. Přesto, že se domácí dlouhodobě potýkají s velkým počtem absencí, dokázali se soupeřem držet krok až do závěru utkání, kdy hosté potvrdili brankou na 0:2 svůj postup.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.