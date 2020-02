Fotbalisté SK Rakovník odehráli další přípravný duel, když si na umělou trávu na Šamotku pozvali rezervu Dukly Praha. V konfrontaci dvou účastníků České fotbalové ligy byli úspěšnější mladíci z Julisky.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK

Kdo z diváků přišel jen o chvilku později, neviděl dvě branky v síti domácích. Hosté vlétli do zápasu jako uragán a hned ve 2. minutě je poslal Hodek křižnou střelou z necelých deseti metrů do vedení – 0:1. A po dalších dvou minutách to bylo 0:2, když Čížek uvolnil Hrubého a ten neměl problém překonat Jandu podruhé.